Dalla moda al vino: anche la Josetta Saffirio di Monforte d'Alba nella holding di 'mr Diesel'

Territorio d’attrazione, le Langhe, ma questo lo sappiamo bene. Non solo per imprenditori e capitani d'industria che prendono casa tra le colline – esempi degli ultimi anni, tra gli altri, Alessandro Profumo e Carlo Debenedetti, cittadini d’adozione, rispettivamente, di Monforte d’Alba e Dogliani –, ma anche per chi intende investire nelle cantine espressione dei grandi vini che le hanno rese famose nel mondo.



Se è notizia di poche settimane addietro l'uscita definitiva della famiglia Currado dalla cantina Vietti di Castiglione Falletto - passata nelle mani dell'industriale Usa Kyle Krause, già proprietario della storica Enrico Serafino di Canale – l’ultimo caso in ordine di tempo vede protagonista il patron di ‘Diesel’ Renzo Rosso, industriale della moda da anni presenza stabile nelle classifiche degli uomini più ricchi d'Italia. Un'altra linea di connessione, insomma, tra Krause e Rosso dopo quella che tocca il mondo del pallone: dopo le scorribande tra i vigneti, negli anni scorsi il primo aveva infatti comprato il Parma Calcio, mentre il secondo nel 2018 ha rilevato il Lanerossi Vicenza, gloriosa società che lanciò sulla ribalta del calcio nazionale campioni del calibro di Paolo Rossi e Roberto Baggio.



Rosso ha infatti varato una holding, dall’emblematico nome di ‘Brave Wine’, per gestire le sue attività nel ramo agroalimentare: ultimo investimento della società – dopo ‘Benanti’ - riguarda una partecipazone nella ‘Josetta Saffirio’ della produttrice Sara Vezza, azienda vinicola che a Monforte d’Alba produce Barolo e Nebbiolo tra i più pregiati. Nell’ambiente, però, Rosso è presente da quasi trent’anni grazie a ‘Diesel Farm’, la fattoria d’avanguardia vicentina dove nascono il Rosso, il Bianco e il Nero di Rosso. Ma non solo: dal 2021 ‘mr Diesel’ ha acquisto il 7,5% nella Masi Agricola.



La ‘Josetta Saffirio’ produce circa 100.000 bottiglie l’anno, mantenendo una grande attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. E' nata alla fine dell’800 da Giovanni Battista Saffirio: Sara rappresenta la quinta generazione della famiglia a decidere di dedicarsi ai vigneti.

È proprio lei a dare notizia della partenership con Rosso, tramite i suoi canali social: “E’ con piacere che annuncio l’ingresso della nostra azienda in Brave Wine, la società che Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel e presidente del gruppo di moda e lusso OTB, ha creato per gestire i suoi investimenti nel settore vinicolo di alta gamma. Da oggi scriviamo una nuova pagina della storia della nostra cantina”.