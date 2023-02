Emergenza abitativa, dopo nove anni si rinnova il bando dell'ATC Piemonte Sud su Cuneo

Sono 88 gli alloggi e 53 i Comuni coinvolti nel nuovo bando di gestione dell’emergenza abitativa lanciato nei giorni scorsi dal Comune di Cuneo e dall’Atc del Piemonte Sud.



Il nuovo bando – che arriva a sostituire quello precedente del 2014 – permette la presentazione delle domande di assegnazione degli appartamenti Atc sino alle 11 del 18 maggio prossimo: la domanda dev’essere realizzata previa compilazione dei moduli distribuiti nella sede operative di Cuneo dell’ATC Piemonte Sud o in municipio a Cuneo, oppure ancora scaricabili dal sito internet dell’ATC e del Comune. Sarà necessaria la presentazione, anche, di una marca da bollo di 16 euro: il testo completo del bando e i modelli di domanda potranno essere reperibili non solo sui siti internet dell’associazione e dell’ente, ma anche nei municipi dei Comuni coinvolti, ovvero Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entraque, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo e Vinadio.



Alcune settimane fa le specifiche generali del bando sono state presentate in una commissione consiliare dal dottor Giorgio Rinaldi. Particolarmente apprezzato dalla sindaca Patrizia Manassero, che vedeva nel lancio del bando una propria responsabilità come ex assessore dedicato.



Martedì 21 gennaio un’altra commissione, in cui si presenterà il progetto del Communal Living.