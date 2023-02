Fabrizio Pregliasco alla Winter School di Pollenzo: "Molte patologie aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici” [VIDEO]

Ambiente, salute e nutrizione sono tre facce della stessa medaglia.

E sono i tre aspetti legati alla vita umana ed alla vita del pianeta che hanno fatto da sottotitolo, e da cornice, al ricco programma dell'edizione 2023 della Winter School organizzata da "Motore Sanitá" a Pollenzo il 16 e 17 febbraio, con il patrocinio della Regione Piemonte.

Il venerdi mattina è stata la volta della tavola rotonda "Cambiamento climatico e malattie trasmissibili: aggiornamento diagnostico e terapeutico. Cosa succederá nel prossimo futuro".

Matteo Bassetti, direttore malattie infettive del "San Martino" collegato da Genova; Francesco De Rosa, Direttore al Molinette di Torino; Andrea Gori, Presidente ANLAIDS Lombardia; Paolo Andreini della società Unica, specializzata in bonifiche e Fabrizio Pregliasco, Direttore al Sant'Ambrogio di Milano, volto noto per il suo mestiere e il suo impegno in politica, hanno relazionato sugli aspetti più preoccupanti degli studi sulla correlazione tra ambiente e salute.

Andreini, Presidente di una delle aziende con maggior esperienza a livello di bonifica di aree dismesse - si è occupata tra l'altro dell'impianto ex Maserati - ha sottolineato come nella discussione pubblica sull'ambiente, le modalità di riutilizzo delle grandi aree dismesse trovi poco spazio, anche se hanno un forte impatto sulla salute pubblica.

“Oggi il costo ambientale si traduce in una costante erosione delle aree verdi e la necessità, oltre che la difficoltà, riguarda il riuscire a riconvertire il mondo industriale. La maggior parte delle aree dismesse sono gestite dal privato, dove non sempre le necessità economiche combaciano con le necessità ambientali. Oggi le nuove tecnologie permettono di recuperare quasi tutto il materiale che viene prodotto dalla dismissione di un’area industriale. Tutte le professionalità coinvolte nel processo di riconversione di un’area industriale spesso dialogano poco e sarebbe necessaria una maggiore interdisciplinarietà per ottimizzare le soluzioni rendendole più percorribili. Se ci fosse un approccio dal punto di vista tecnico più efficace ed interdisciplinare nei riguardi delle aree che ad oggi sono oggetto di devastazioni, ci troveremmo di fronte ad un panorama molto più percorribile. Le fonti di finanziamento sono ad oggi utilizzate in modo molto marginale nel settore del recupero".

Ha sottolineato Pregliasco nella sua relazione: “Un gran numero di patologie vengono aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici”.