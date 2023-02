I ragazzi del Soleri Bertoni di Saluzzo “a scuola” con il gruppo cinofilo Anfi Cuneo

Il Gruppo cinofilo dell'Associazione Nazionale Finanzieri D'Italia, con sede a Cuneo, è stato invitato all'istituto Soleri Bertoni di Saluzzo per un seminario sull'addestramento dei cani da ricerca. Il progetto di collaborazione tra ANFI e le scuole secondarie di secondo grado (in particolare con indirizzo linguistico e turistico) del territorio cuneese è nato nel giugno scorso, con la partecipazione dei ragazzi alla prima esercitazione cinofila internazionale, evento al quale presero parte​ organizzazioni di vari paesi​ esteri (Francia, Canada, Spagna, Belgio Portogallo).

In questo frangente gli allievi hanno fornito prezioso supporto nel tradurre testi e nel facilitare lo scambio verbale tra le​ varie organizzazioni nazionali e internazionali.

Il presidente volontari cinofili Anfi Cuneo Mario Di Vico: “La giornata dedicata al seminario è stata l'occasione di​ condividere la​ passione e le​ conoscenze dei nostri cinofili​ con i ragazzi, creando un piacevole momento di scambio. E'​ importante, in un periodo storico in cui il cane viene comparato a un famigliare, mettere in luce i punti salienti di quella che viene definita educazione cinofila, ma che si identifica nel termine coscienza cinofila”.

Nello specifico i cinofili dell'ANFI si sono focalizzati sul cane da ricerca disperso sia in maceria che in superficie, sulle caratteristiche del fiuto e sulle fasi di addestramento del binomio. Sono state simulate alcune semplici ricerche (per evidenziare il comportamento del cane sulla segnalazione del ritrovamento del disperso) ed effettuate brevi sequenze della fase di obbedienza.

Purtroppo il caso ha voluto che poche ore prima del nostro workshop si verificasse il terremoto in Turchia. Il Gruppo Cinofili ANFI è stato allertato, insieme a tutte le équipe cinofile di Protezione Civile, ma gli unici Team a essere stati​ autorizzati a raggiungere i siti interessati sono quelli​ dei VVFF USAR (Urban Search And Rescue),​ specialisti del soccorso e organizzati per interventi di questa complessità e drammaticità. Il soccorso infatti non può e non​ deve​ essere improvvisato.