"L'azienda inclusiva": strumenti e prospettive sulla disabilità a convegno in Confindustria Cuneo

Come è possibile per un’azienda garantire l’inclusione lavorativa? Quali sono le iniziative da mettere in atto per creare un ambiente inclusivo? Prenderanno il via martedì 21 febbraio in Confindustria Cuneo una serie di appuntamenti che risponderanno a queste domande e approfondiranno tutte le sfaccettature del tema che sempre più aziende percepiscono come fondamentale.

L'inclusione delle persone disabili per molte realtà è già un obbligo normativo, ma può diventare anche una preziosa opportunità.

Commenta il Direttore generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, che aprirà i lavori: “La partecipazione alla vita lavorativa è il modo migliore per garantire autonomia e inclusione sociale per le persone con disabilità, poiché favorisce la realizzazione personale e può incentivare un percorso di vita indipendente”. Continua il Direttore generale di Confindustria Cuneo -. Saper riconoscere, nei luoghi di lavoro, il potenziale ed i talenti delle persone con disabilità, genera molteplici benefici non solo per la persona, ma anche per l’organizzazione e per la società”.

Il convegno di martedì prenderà le mosse da un'analisi del panorama politico legislativo e dei possibili scenari futuri per poi presentare gli strumenti che le aziende hanno a disposizione per valorizzare i lavoratori con disabilità. Seguiranno alcuni spunti sui benefici per l'azienda in termini di brand identity e Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI).

Interverranno Mario Alberto Battaglia, presidente FISM e Direttore Generale di AISM e Paolo Bandiera, Direttore affari generali e relazioni istituzionali Associazione Italiana Sclerosi Multipla sul come valorizzare i lavoratori con disabilità in azienda. “La sclerosi multipla è una malattia cronica, spesso invalidante. Il progresso e la gravità non sono prevedibili e variano da persona a persona con ripercussioni differenti anche nell’attività lavorativa in analogia con altre patologie che le aziende dintornano a comprendere e a gestire. Da qui il focus in collaborazione con FISM e AISM”, commenta Alessandra Dogliani, Responsabile Servizio Assistenza Sociale d'impresa e Disability Manager Confindustria Cuneo, che coordinerà l’evento.

Verrà anche presentato un case history specifico su un modello di integrazione studiato da AISM per la gestione della disabilità nel contesto aziendale.

Gli appuntamenti proseguiranno con due workshop online, venerdì 24 marzo sul tema: “Includere e gestire le disabilità psichiche e intellettive” e venerdì 21 aprile sul “Processo di incontro domanda/offerta di lavoro nel caso di lavoratori con disabilità”.

Per partecipare al convegno in presenza e ai successivi workshop online, iscrizioni: confindustriacuneo.it/calendario