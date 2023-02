Boom di presenze dall'estero ad Artesina che si riconferma stazione "amica delle famiglie" con la parata delle mascotte [FOTO E VIDEO]

Grande entusiasmo per la stagione 2023 ad Artesina, comprensorio del MondolèSki, nel comune di Frabosa Sottana, dove oggi pomeriggio, sabato 18 febbraio, la mascotte Pinky ha chiamato a raccolta "colleghi" da tutta Italia per tradizionale festa sulla neve.

Giunta alla sua 17^ edizione la parata delle mascotte è solo uno dei motivi che rendono Artesina family-fiendly.

Dopo la sciata in costume Pinky, Mondolotto (Associazione Vivi la natura), Cocco (Varazze calcio), Stenny (Valletta junior camp), Giobitta (Porto Antico Genova), Bartolo (Comune di San Bartolomeo al mare), Alessio (Comune di Alassio), Bacione (Pasticceria Riviera Alassio), Toy (Grotte di Toirano), Cleto (Parco Pollicino Ormea), Leo (Borgoratti calcio Genova), Trebbiolo (Expo Alta Val Trebbia), Felix (Castelletto Stura), Sguazzo (Piscine Pra Genova) e Super Basilico (Comune di Andora) hanno fatto ballare bambini e adulti a ritmo di musica.

"Una bella stagione con tanto pubblico, - spiega l'amministratore delegato di Artesina Spa, Paolo Palmieri - "ora sono iniziate anche le settimane bianche e con le temperature che si sono abbassate contiamo di offrire ancora un ottimo prodotto per tutto marzo. Tra gli eventi in arrivo ricordiamo il Gigantour, slalom gigante in abiti vintage, organizzato sulla Turra, aperto a tutte le categorie".

"La stagione è stata gestita bene, - dichiara Pietro Blengini, direttore degli impianti di Artesina Mondolè Ski - soprattutto nel periodo in cui l'innevamento non era ottimo. Ora abbiamo tutte le piste aperte, stiamo proseguendo bene, una situazione ottimale. Abbiamo registrato davvero un boom di presenze estere, soprattutto inglesi, come dimostrano le presenze negli hotel, siamo molto soddisfatti".

Bilancio di metà stagione positivo anche per chi vuole imparare a sciare, con offerte per singoli, gruppi ma anche per le scuole.

"Dopo il Covid un periodo come questo ci voleva. - aggiunge Chiara Bergonzo, direttore della Scuola Sci Marguareis ad Artesina e direttore tecnico Sci Club Artesina - "Oltre alla presenza di molti turisti, abbiamo avuto ottimi numeri anche per lo sci club. Grazie poi al progetto "Montagna amica", dedicato alla scuole, abbiamo avuto studenti dalla Liguria e dalla Provincia di Cuneo nella nostra stazione, dando loro la possibilità di trascorrere magnifiche giornate con i nostri maestri".

E proprio su quest'ultimo aspetto Bergonzo aggiunge: "Il nostro obiettivo è anche quello di formare i ragazzi per diventare maestri; la nostra scuola è composta prevalentemente da giovanissimi, un gruppo davvero invidiabile".

Spazio anche al divertimento e perché no, anche ai colori del Carnevale, con i bambini che hanno festeggiato in maschera la parata di Pinky e delle mascotte.

"Vedere la Piazza in festa è qualcosa che lascia il segno - dice Sergio Ferrando, responsabile del raduno delle mascotte Artesina- La parata è un momento che è diventato tradizione e che riconferma Artesina come stazione amica delle famiglie e dei più piccini. Proprio in questo senso ricordiamo che ogni domenica si rinnoverà l'appuntamento con la "Pinky dance", per la gioia dei bambini, ma anche dei più grandicelli".