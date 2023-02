Alba: ritrovato in corso Piave il corpo senza vita di una 45enne

Tragico fatto questa mattina ad Alba dove una donna di 45 anni è spirata in conseguenza di un gesto anticonservativo.



Secondo la ricostruzione delle forze di soccorso intervenute la donna – 45 anni, residente con la madre e sulle spalle una seria situazione di sofferenza psicologica – , poco prima delle 12, sarebbe precipitata dal quarto piano di un palazzo affacciato sul centralissimo corso, riportando diversi traumi.



Sul posto l’emergenza sanitaria e i carabinieri locali. Richiesto l’intervento dell’elisoccorso, fatto atterrare sulla piazzola dello stabilimento Ferrero; la donna è purtroppo spirata durante il trasporto in ambulanza verso l’elisoccorso.



Nel caso qualcuno dei nostri lettori si dovesse trovare in una simile situazione di disagio e sofferenza, la redazione invita a rivolgersi ai diversi servizi di supporto psicologico offerti dalla rete della sanità pubblica e dalle organizzazioni di volontariato. Tra queste, il Telefono Amico, che risponde al numero 02/23.27.23.27 (attivo tutti i giorni in orario 10-24) o tramite chat Whatsapp al numero 345/036.16.28 (in orario 18-21). Un altro servizio è quello offerto da Samaritans Onlus al numero 06/77.20.89.77, servizio attivo tutti i giorni in orario 13-22.