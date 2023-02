Aumenta le tue possibilità di successo nel mercato delle Criptovalute con queste Altcoin - Cronos, Aave e Dogetti

Gli investimenti in criptovalute e le altre attività di guadagno legate alle criptovalute non sono più redditizie da un po' di tempo a questa parte e il motivo è piuttosto evidente. Se avete prestato attenzione al settore delle criptovalute negli ultimi sei mesi, conoscerete il mercato orso in corso e ciò che comporta per il settore delle criptovalute.

A partire dall'estate scorsa, dopo che i mercati delle criptovalute sono crollati insieme ai mercati finanziari globali, il mercato orso in corso ha introdotto livelli estremi di volatilità all'interno del mercato delle criptovalute. Questo, insieme ai prezzi negativi delle criptovalute, rende difficile per i clienti abituali delle criptovalute, come i trader e gli investitori, svolgere le loro attività quotidiane. Per questo motivo, per la maggior parte degli ultimi sei mesi del 2022, i clienti abituali di criptovalute hanno subito perdite dannose.

Tuttavia, quest'anno è accaduto il contrario. Grazie a diversi brevi periodi di attività rialzista all'interno del mercato delle criptovalute, molte delle criptovalute più grandi e popolari stanno vivendo una traiettoria ascendente e sembrano destinate a raggiungere i picchi precedenti all'inizio del mercato orso. Questo non solo è indicativo del cambiamento di clima all'interno del settore, ma rappresenta anche un'opportunità unica per gli habitué delle criptovalute di generare enormi profitti all'inizio del nuovo anno.

Secondo un'ampia analisi, queste tre criptovalute - Cronos (CRO), Aave (AAVE) e Dogetti (DETI) - sono tra i token più redditizi del settore e potrebbero rappresentare un'aggiunta oculata al portafoglio nel clima attuale. Ecco tutto quello che c'è da sapere su queste tre criptovalute.

Cronos (CRO) - Piattaforma criptovalutaria di spicco

Cronos (CRO) è la criptovaluta nativa di una notevole blockchain decentralizzata e open-source all'interno del settore delle criptovalute, nota come Cronos Chain. La Cronos Chain è rinomata per aver fornito un quadro ideale progettato per accelerare l'adozione globale delle criptovalute come mezzo per aumentare il controllo personale sul denaro, salvaguardare i dati degli utenti e proteggere le loro identità. All'interno dell'ecosistema Cronos Chain, il token Cronos (CRO) svolge un ruolo fondamentale fornendo utilità e facilitando le operazioni di criptovaluta, come la governance della rete, le commissioni di pagamento e l'interazione con gli utenti.

Cronos Chain è un prodotto che fa parte di una serie di soluzioni fornite dalla popolare società di trading e servizi finanziari Crypto.com. La sua criptovaluta nativa, CRO, è quotata sulle principali piattaforme di criptovalute del settore, come Binance e Coinbase.

Aave (AAVE) - Strumenti DeFi impressionanti

Aave (AAVE) è un popolare protocollo di finanza decentralizzata (De-Fi) nel settore delle criptovalute. Si distingue per diverse ragioni, tra cui quella di fornire un ambiente ideale che consente di prestare e prendere in prestito asset di criptovalute. I prestiti e i mutui sulla piattaforma De-Fi, leader del settore, sono disponibili in circa venti criptovalute, offrendo una maggiore scelta agli utenti.

La sua criptovaluta nativa, AAVE, svolge un ruolo integrale nel suo ecosistema fornendo utilità e facilitando le operazioni di criptovaluta, come la governance della rete, le commissioni di pagamento e l'interazione con gli utenti. Le azioni di AAVE sono disponibili su Binance, Coinbase e altre piattaforme di criptovalute di primo piano del settore.

Dogetti (DETI) - Il nuovo 'capo' delle monete Meme?

Dogetti (DETI) è un progetto di meme coin in arrivo che è recentemente diventato oggetto di eccitazione e anticipazione nel settore delle criptovalute. Il progetto prevede uno scambio decentralizzato (DEX), una criptovaluta nativa e gettoni non fungibili (NFT). Nativo della blockchain di Ethereum (ETH), il progetto Dogetti (DETI) è un'iniziativa di nuova generazione che ha il potenziale di reinventare il settore delle meme coin.

