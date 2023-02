Big Eyes Coin ha un grande impatto mentre BNB e Atmos calano

Big Eyes Coin (BIG) si prepara a chiudere la sua storica prevendita e ad arrivare sul mercato, cercando di rivaleggiare con piattaforme come Binance (BNB) e Atmos (APT). Dopo il successo che abbiamo già visto nella prevendita di BIG, non c'è dubbio che Big Eyes Coin salirà in alto e sfiderà il dominio di BNB. Big Eyes Coin entrerà probabilmente nella storia e competerà tra i grandi della criptovaluta.

Big Eyes Coin ha appena raccolto 27,5 milioni di dollari nella sua fase di prevendita. La moneta sta entrando nella storia avendo raggiunto la più impressionante prevendita degli ultimi due anni. Big Eyes Coin sta attualmente creando una forte comunità di amanti dei gatti. La moneta sta sfruttando questo fermento attraverso la sua coinvolgente pagina Twitter che offre l'opportunità di vincere emozionanti premi. Big Eyes offre inoltre agli utenti la possibilità di entrare a far parte della NFT Sushi Crew, in cui Big Eyes distribuisce regolarmente NFT all'equipaggio e fornisce l'accesso a un superstore in cui è possibile acquistare oggetti premium. Nell'ambito della loro piattaforma di promozione della comunità, rendono l'acquisto di criptovalute il più semplice possibile, offrendo Big Eyes Swap, sistemi back-end, tutorial e istruzioni per semplificare il processo.

Il potere delle prevendite non è uno scherzo, soprattutto se si considerano gli incredibili vantaggi che gli utenti riceveranno quando investiranno in anticipo. Big Eyes Coin ha ancora in corso il suo bonus di prevendita del 200% che terminerà il 20 febbraio. Non perdetelo e utilizzate il codice "LAUNCHBIGEYES200". Con i vantaggi allettanti che includono l'assenza di tasse di acquisto, di vendita e di commissioni, non vorrete perdervi la prossima GRANDE novità nel settore delle criptovalute.

Binance è ben noto per la sua utilità di scambio, vantando il più grande exchange di criptovalute al mondo. Dalla sua creazione nel 2017, la moneta è stata utilizzata per negoziare e pagare le commissioni su Binance. Con la sua evoluzione, ora può essere utilizzata per il trading, l'elaborazione dei pagamenti e persino la prenotazione di viaggi. BNB ha mantenuto una posizione costante nelle classifiche delle criptovalute, apprezzata dagli utenti fedeli per la sua facilità d'uso. Dopo aver subito una recente perdita, in quanto i clienti hanno recentemente ritirato un totale di 360 milioni di dollari, Binance ha intenzione di continuare il suo processo di distruzione delle monete fino a quando 100 milioni dei suoi token non saranno stati tolti dalla circolazione. Si prevede che questo aumenterà il valore del token e lo porterà a un trend rialzista.

Preoccupazioni per Aptos

Aptos è già stata oggetto di critiche per le sue tokenomics. Al momento del lancio, ha inizialmente distribuito il token APT ai primi tester della rete. Sono sorte preoccupazioni sul fatto che gli investitori e la fondazione potessero potenzialmente liquidare i loro token e scatenare una reazione negativa del mercato quando quasi la metà del miliardo di token emessi sono stati dati ai contributori principali, agli investitori e alla Fondazione Aptos. Dopo questo ostacolo iniziale, Aptos ha ottenuto un successo nel suo primo lancio di token. Il 12 febbraio di quest'anno, Aptos ha sbloccato 4,5 milioni di token APT, che all'epoca valevano circa 62,5 milioni di dollari, sperando in un successo simile. Tuttavia, nel calo è accaduto il contrario, lasciando gli investitori insicuri su APT.

Conclusione

Con uno storico lancio in prevendita, Big Eyes Coin è destinata a fare faville nel mercato delle criptovalute. Mentre BNB e Aptos mostrano un potenziale limitato di guadagno per gli utenti, BIG sta emergendo come il nuovo concorrente per rivaleggiare con questi token. La potenza della sua prevendita e l'opportunità di restituire agli utenti il loro denaro tre volte offre una scelta di investimento entusiasmante. Mentre si preparano ad arrivare sul mercato nel 2023, la loro influenza non è destinata a diminuire.

