Dove investire in vista del boom del mercato: uno sguardo a Bitcoin, Ethereum e Big Eyes Coin

Sia per i neofiti che per gli investitori esperti, il mondo dei token, delle monete e delle blockchain è scoraggiante. In parole povere, le criptovalute sono beni digitali che possono circolare senza un'autorità centralizzata come una banca o un governo. Da quando il Bitcoin (BTC) è stato lanciato per la prima volta sul mercato nel 2009, sono nate migliaia e migliaia di criptovalute, che hanno contribuito al mercato delle criptovalute da 1.000 miliardi di dollari.

Attualmente stiamo assistendo a una rinascita delle criptovalute e, per chi vuole ottenere grandi profitti dai propri investimenti, è il momento di acquistare, prima che il mercato esploda completamente. Questo articolo analizza alcune delle opzioni disponibili, tra cui i pionieri delle criptovalute, Bitcoin ed Ethereum (ETH), e il nuovo arrivato basato sui meme, Big Eyes Coin (BIG).

Il Bitcoin rimane in testa

Molto apprezzato per essere la prima criptovaluta in assoluto, il Bitcoin è riuscito a mantenere saldamente il suo dominio sul mercato. Nell'ultimo mese, in particolare, il Bitcoin ha mostrato un'attività promettente, superando i 300 mila dollari per la prima volta dal mercato toro dell'aprile 2021.

Il Bitcoin funziona su una blockchain ed è una valuta digitale decentralizzata gestita dalla sua rete di utenti che verificano e documentano in modo indipendente le transazioni. I minatori competono per convalidare le transazioni utilizzando i computer per risolvere complessi puzzle matematici. Conosciuto come proof-of-work consensus, questo processo di mining utilizza tonnellate di elettricità e comporta una notevole impronta di carbonio.

Segnali rialzisti per Ethereum

Ethereum è sempre al secondo posto dietro al Bitcoin nella classifica delle criptovalute. Insieme al Bitcoin, rappresenta circa il 60% della criptoeconomia. Ethereum è apprezzato dagli investitori per la sua facilità d'uso, la velocità delle transazioni e il consenso proof-of-stake che ne riduce il consumo energetico.

Sebbene Ethereum abbia avuto un inizio difficile nel 2023, con un prezzo di 1196,71 dollari, sta vivendo una crescita impressionante e attualmente ha un prezzo di 1716,26 dollari. Da quando si è passati al consenso proof-of-stake nel settembre 2022, c'è il 37% in meno di ETH sugli scambi. Questo calo dell'offerta è considerato un segnale rialzista. Con il previsto boom del mercato, la tendenza al rialzo potrebbe continuare.

Big Eyes Coin e ricompense ancora più grandi

Sebbene Big Eyes Coin non sia ancora arrivata sul mercato, sta già facendo grandi ondate nel mare delle criptovalute. Avendo raccolto un record di 27,5 milioni di dollari nella sua prevendita di token, la simpatica moneta a tema felino è da tenere d'occhio e su cui investire il proprio denaro. Mentre la prevendita volge al termine, Big Eyes offre ai primi investitori l'opportunità di utilizzare un codice bonus del 200% che aiuterà gli investitori a triplicare il loro investimento iniziale.

Se da un lato gli investitori potrebbero guadagnare molto denaro, dall'altro entreranno a far parte di un'adorabile comunità a tema felino. La comunità spera di rendere il processo di acquisto di criptovalute il più semplice possibile, fornendo istruzioni e risorse condivise.

Come piattaforma, Big Eyes ha anche dei valori forti. Se da un lato vi aiuta a fare soldi, dall'altro fa del bene al mondo conservando il 5% del suo patrimonio in un portafoglio di beneficenza per donarlo ad associazioni che proteggono gli oceani. Un bene per voi e un bene per il nostro pianeta!

Riflessioni finali

Con la ripresa del ciclo toro, gli investitori puntano sul Bitcoin. Le previsioni per questo nuovo ciclo toro suggeriscono che ci saranno guadagni sostanziali da realizzare. Se volete essere all'avanguardia e investire il vostro denaro nella prossima grande novità, Big Eyes Coin potrebbe fare al caso vostro. Assicuratevi di fare le vostre ricerche su questo nuovo arrivato, perché potreste aver appena scoperto una gemma nascosta.

Big Eyes Coin (BIG)

Sito web: https://bigeyes.space

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL