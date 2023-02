Filecoin, Quant e Dogetti sono stati inseriti tra i principali asset crittografici da tenere d'occhio

Se siete alla ricerca di asset crittografici da monitorare nel primo trimestre del nuovo anno, prendere in considerazione Dogetti (DETI) e altri asset crittografici esistenti come Filecoin (FIL) e Quant (QNT) potrebbe essere la decisione migliore. Gli analisti hanno elencato i tre cripto-asset tra quelli da tenere d'occhio e potrebbero essere le altcoin di cui non sapevate di aver bisogno nel vostro portafoglio.

Dogetti (DETI): Trader nuovi ed esperti si uniscono alla sua prevendita

La nuova criptovaluta potrebbe ripristinare la gloria dei meme, in quanto vanta le migliori caratteristiche che ci si aspetta da una criptovaluta promettente. Uno degli elementi che rendono Dogetti altamente probabile il successo è la sua forte dedizione alla costruzione di una comunità forte ed espansiva a cui si riferisce come FAMIGLIA. Il supporto della comunità è essenziale per lo sviluppo e il successo dei progetti di criptovaluta, e gli sviluppatori di Dogetti si stanno impegnando per garantire che non sia in ritardo sotto questo aspetto.

La comunità di meme coin sarà caratterizzata da omaggi, bonus e premi per incentivare i membri della comunità e stimolare una maggiore partecipazione e dedizione. Il progetto multifunzionale presenta DogettiSwap, uno scambio decentralizzato in cui gli utenti possono usufruire di transazioni di scambio di criptovalute rapide e convenienti. Il token nativo della piattaforma Ethereum, DETI, sarà il mezzo di pagamento per queste transazioni.

Oltre al pagamento, il token Dogetti (DETI) faciliterà il conio di NFT e la governance nella DAO della piattaforma. I titolari dei token costituiranno i membri della DAO di Dogetti e ciascuno di essi sarà coinvolto nel processo decisionale attraverso votazioni e deliberazioni. Maggiore è la quantità di token Dogetti (DETI) posseduti, maggiore è il potere di voto.

Dogetti NFTs è un'altra caratteristica che potrebbe far primeggiare il progetto di criptovaluta, in quanto il mercato dei token non fungibili è probabilmente destinato a registrare un nuovo aumento di valore dopo l'inaspettata flessione dell'anno precedente. Come detentori di Dogetti, sarete in grado di coniare, collezionare, acquistare e vendere i Dogetti NFT.

I gettoni non fungibili hanno un'alta propensione all'aumento di valore, il che li rende una buona riserva di valore. Dogetti (DETI) arriverà presto sul mercato e le sue caratteristiche suscitano molto ottimismo. È probabile che i primi investitori possano trarre il massimo profitto dalla sua redditività, per cui è importante tenere d'occhio questa moneta meme.

Quant (QNT): utilità crescente per le blockchain di tutto il mondo

Quant collega numerose reti Blockchain utilizzando la tecnologia Overledger DLT gateway. Questo garantisce un'interazione e una connessione sicure senza alcun effetto negativo sull'efficienza. È uno dei protocolli più interoperabili e la sua caratteristica di supportare i sistemi operativi lo rende una scelta per la maggior parte delle imprese e delle aziende.

Con Quant, la creazione di applicazioni a catena multiple e di contratti intelligenti è facile. Le aziende possono sfruttare queste applicazioni a catena multipla (MAPP) per accedere a diversi dati e importanti funzionalità di numerose reti, rendendo la fornitura di servizi più soddisfacente per gli sviluppatori aziendali. Questo rende la rete blockchain una grande rete di livello aziendale.

Per costruire MAPP e altre infrastrutture digitali sul protocollo è necessario il token nativo della piattaforma, QNT. Esso alimenta le funzionalità della piattaforma ed è una delle criptovalute più promettenti che si possono prendere in considerazione nel primo trimestre di questo nuovo anno. Aggiungere questa criptovaluta alla vostra lista di osservazione potrebbe essere una decisione redditizia nel lungo periodo.

Filecoin (FIL): fornisce soluzioni per il futuro della tecnologia

Filecoin è un protocollo di archiviazione basato su blockchain che aiuta gli utenti a proteggere i propri dati. Oltre a garantire che i dati degli utenti siano sicuri e liberi dalla minaccia di intrusioni nella privacy, gli utenti possono anche sfruttare la piattaforma per guadagnare reddito passivo prestando/vendendo spazi di archiviazione cloud. Dal suo lancio nel 2017, il progetto di criptovaluta si è fatto un nome proponendo una soluzione a uno dei problemi principali dello spazio Blockchain, ovvero l'archiviazione dei dati.

Le attività sul protocollo sono alimentate dal suo token nativo, FIL, che ha dimostrato di essere una grande risorsa nel corso degli anni. Il token Filecoin (FIL) è sopravvissuto all'inverno delle criptovalute dell'anno scorso e ora è pronto ad avere una grande corsa nei prossimi mesi. Questo lo rende un altro asset crittografico degno di considerazione.

