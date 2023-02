La scorsa domenica al Super Bowl è stata una notte intensa per Dogecoin nel mercato delle criptovalute e la migliore prevendita in criptovaluta Big Eyes Coin continua a primeggiare

La decentralizzazione (DeFi) è all'ordine del giorno nella gestione degli asset e dei fondi. Gli individui preferiscono gestire i propri investimenti e spostare il contante senza coinvolgere organizzazioni terze come le banche. Per questo motivo è stato sviluppato lo spazio delle criptovalute.

La prevendita di Big Eyes Coin (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è diventata rapidamente uno dei token meme più popolari. Il debutto della moneta ha suscitato l'interesse degli investitori di tutto il mondo e la domanda della comunità è salita alle stelle. Big Eyes Coin ha superato la ragguardevole cifra di 27,56 milioni di dollari in termini di valore di prevendita, che ha reso la moneta dei meme dei gatti il token di prevendita più popolare degli ultimi due anni. Grazie al suo enorme potenziale, Big Eyes Coin ha incuriosito un numero significativo di investitori.

Big Eyes Coin è una delle poche criptovalute che aspira a fare la differenza mettendo i propri soldi al posto della bocca. Sebbene molte criptovalute di alto livello siano note per aver danneggiato l'ambiente a causa dell'estrazione di criptovalute, Big Eyes ha riconosciuto il problema e ha messo da parte il 5% dell'offerta totale in un portafoglio di beneficenza da destinare a organizzazioni per la salvaguardia degli oceani. La piattaforma di criptovalute si distingue perché si dedica alla conservazione delle specie marine e dell'ecosistema più grande della nazione.

In un tweet, Big Eyes (BIG) ha postato per aiutare i Luna Children. Come Twitter, Big Eyes (BIG) spinge gli utenti a retwittare il maggior numero di volte possibile. Per attuare la loro strategia avevano bisogno di 10.000 retweet. L'evento è durato due giorni. Alla fine BIG ha donato 1.000 dollari ai Luna Children.

Dogecoin (DOGE) è arrivato al Super Bowl

Più comunemente conosciuta come la prima moneta meme ad essere introdotta nel mercato delle criptovalute. Nell'estate del 2013 Billy Markus e Jackson Palmer hanno lanciato Dogecoin per scherzo. In breve tempo ha conquistato il centro della scena ed è diventata molto popolare nel mondo delle criptovalute, con persone come Elon Musk che hanno gravitato intorno alla moneta meme.

Domenica 12 febbraio si è svolto uno dei più grandi eventi sportivi del mondo. I Philadelphia Eagles hanno affrontato i Kansas City Chiefs e la partita è terminata 35-38 per i Chiefs.

Elon Musk era presente, insieme a Rupert Murdoch. Due miliardari seduti l'uno accanto all'altro in un evento così importante, con Rihanna che si esibisce nel famoso spettacolo dell'intervallo: che bello essere vivi!

Da quando Elon Musk ha acquistato Twitter prima della fine dell'anno, sono state fatte molte speculazioni sul fatto che utilizzasse il DOGE come forma di pagamento sulla piattaforma di social media. Il Dogecoin ha avuto un buon inizio d'anno. Dopo che Musk ha twittato una foto di Murdoch e di se stesso, con la didascalia "Dogecoin". Il giorno successivo la criptovaluta ha registrato un'impennata del 5%.

