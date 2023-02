Quali sono i gettoni che vi aiuteranno a ottenere un profitto 7x - Sandbox, Binance Coin e Dogetti?

Se siete come altri trader di criptovalute sul mercato delle monete, sarete interessati a ottenere molti profitti dalle vostre attività di trading. Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi. Ci sono centinaia di token cripto nel mercato delle monete. Ognuno di essi offre una quantità diversa di profitti. Mentre alcuni token potrebbero raddoppiare il vostro capitale, altri potrebbero offrire una crescita esponenziale. Ma come si fa a identificare questi token? È qui che entriamo in gioco noi.

The Sandbox è un token ispirato al metaverso e progettato per garantire agli utenti l'accesso al mondo digitale. The Sandbox è strettamente correlata a Decentraland e molti hanno considerato le due monete nella stessa categoria. Tuttavia, The Sandbox è interessante di per sé.

Sandbox si basa sulla blockchain di Ethereum. Questa criptovaluta è progettata per consentire agli utenti di creare un'esperienza personalizzata per gli altri. Questa esperienza può assumere la forma di un luogo digitale modificato o di un gioco. Tre parti principali costituiscono Sandbox: VoxEdit, Game Maker e Marketplace. Ognuna di queste parti ha strumenti speciali che permettono agli utenti di creare esperienze uniche. Una volta terminata la propria creazione, l'utente dovrà venderla ad altri utenti.

$SAND è la valuta nativa di questa piattaforma di criptovalute. Il SAND viene utilizzato per acquistare oggetti sulla piattaforma e per effettuare acquisti nel gioco. Data l'utilità unica del SAND, molti commercianti sono interessati ad esso.

Moneta Binance: Il token che alimenta l'exchange numero 1

Binance coin è una delle criptovalute più promettenti in circolazione. Ci sono molte cose interessanti su questo token cripto. Per cominciare, è la valuta nativa della piattaforma di scambio Binance. Su Binance è possibile negoziare diversi tipi di criptovalute. Binance è considerato da molti il principale exchange di criptovalute a livello mondiale grazie al suo enorme numero di utenti e alla sua gamma di criptovalute. Questa criptovaluta è rappresentata come BNB.

Binance coin è la criptovaluta che alimenta la piattaforma. Viene pagata come commissione di transazione per il trasferimento di token da un utente o da un portafoglio a un altro. Quando BNB è stata inizialmente creata, era ospitata sulla blockchain di Ethereum, ma dopo qualche tempo questa blockchain non è stata in grado di contenere le attività che avvenivano su questo exchange.

Dogetti: La prossima moneta meme che emulerà la corsa al rialzo di Dogecoin?

Dogetti è una delle criptovalute più interessanti che si sono affacciate sul mercato delle monete negli ultimi tempi. Questa criptovaluta si distingue da molte alternative nel settore dei meme perché ha un'utilità. È diversa da tutto ciò che ci si aspetterebbe da una moneta meme. Gli sviluppatori di questo token si sono presi tutto il tempo necessario per creare un capolavoro che manderà onde d'urto nel settore dei meme e nel mercato delle monete in generale.

La prima cosa interessante da sapere su questo token è che è stato creato sulla base del cane Shiba Inu presente su Dogecoin e Shiba Inu. Tuttavia, gli sviluppatori hanno scelto di aggiungervi un tocco mafioso. Questo crea un senso di design unico nel lavoro. Gli sviluppatori di questo token hanno annunciato fin dalle prime fasi che aggiungeranno utilità al loro progetto. Creeranno una piattaforma di scambio di token nota come DogettiSwap. Altri scambi decentralizzati, tra cui UniSwap e SushiSwap, ispireranno questo scambio. UniSwap alimenta DogettiSwap. Pertanto, la liquidità è abbondante.

DETI è la valuta nativa che alimenta questo progetto di criptovaluta. Per entrare a far parte di questa nuova famiglia di criptovalute è necessario disporre di token DETI. Ogni utente che fa parte di questo progetto riceverà immensi profitti dall'ecosistema.

