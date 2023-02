Quali sono i gettoni con il maggior clamore nel 2023 - Polygon, Shiba Inu e Dogetti?

Se invece si diffondono notizie negative su un progetto, il suo prezzo ne risentirà. Se l'analisi tecnica è fondamentale, un altro buon modo per sapere se una moneta è destinata a fare bene è studiare le ultime notizie sul token. In qualsiasi momento, alcuni progetti dominano i titoli dei giornali con le notizie sui loro aggiornamenti e miglioramenti.

Polygon: una gemma sottovalutata?

Polygon è una criptovaluta che molti trascurano, ma che sta gradualmente guadagnando terreno. Quando la maggior parte delle persone pensa a Polygon, non può fare a meno di pensare a Ethereum. Questa è la natura della stretta relazione tra i due progetti. Polygon è stato concepito come un progetto di secondo livello per alleggerire il peso di Ethereum.

Con Polygon, Ethereum può elaborare più transazioni. Polygon utilizza la sua blockchain per elaborare alcune delle transazioni di Ethereum. È il primo e il più riuscito dei progetti layer-2. Quando verranno apportati ulteriori miglioramenti alla blockchain, sarete entusiasti della risposta del mercato.

Shiba Inu: Moneta Meme che dà il via ai Dogetti

Shiba Inu è considerata la progenie di Dogecoin per una serie di motivi. Il team di sviluppo di Shiba Inu - Ryoshi - faceva precedentemente parte di Dogecoin. Inoltre, Shiba Inu utilizza un simbolo simile a quello del cane per il suo token. Questo senza considerare altre somiglianze.

Shiba Inu presenta alcuni vantaggi unici rispetto al Dogecoin, come la minore offerta massima e una comunità di utenti più forte, ed è attualmente in ascesa. Internet non ne ha mai abbastanza dei piani proposti per l'ecosistema Shibarium. ShibaSwap è stata la prima parte dell'ecosistema, ed è chiaro che il team di sviluppo vuole espandersi.

Dogetti: Ci può essere solo un top dog - è Dogetti?

Dogetti è una delle monete meme più interessanti dell'ecosistema crittografico. Molte persone ne parlano. Se si considera il fatto che Shiba Inu e Dogecoin hanno ispirato Dogetti, il suo obiettivo sembra ancora più impressionante. Finalmente, sembra che un token sfiderà Dogecoin e Shiba Inu in cima al loro trono. Anche Dogetti ha un approccio a tema canino, ma con un tema mafioso. È rappresentato come $DETI.

Questo progetto avrà uno scambio di criptovalute. Il suo scambio di token si chiamerà DogettiSwap. Qui gli utenti potranno scambiare i loro token. C'è una tassa del 6% che viene dedotta per ogni transazione. L'accumulo di queste tasse viene restituito agli utenti della piattaforma. Dogetti è il primo del suo genere a restituire agli utenti. Mentre altri progetti di criptovalute si preoccupano di quanto possono guadagnare dagli utenti, questo progetto mira a creare uno spazio sicuro per gli appassionati di criptovalute.

Le buone notizie su Dogetti non si fermano qui. Questa moneta meme funzionerà anche come DAO - gli utenti voteranno sui nuovi sviluppi dell'ecosistema. Per votare in questa DAO è necessario possedere i token DETI. Inoltre, in questo ecosistema ci sono i NFT - DogettiNFT. Mai prima d'ora il mercato delle monete si è entusiasmato così tanto per un progetto meme.

