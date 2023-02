Tre criptovalute in cui dovreste considerare di investire: Avalanche, Polkadot e Big Eyes Coin

Collaborazione tra Amazon e Avalanche (AVAX) in via di definizione

La blockchain di primo livello Avalanche fornisce una base per applicazioni decentralizzate e reti di blockchain specializzate. È un concorrente di Ethereum che cerca di detronizzare Ethereum per diventare la blockchain più popolare per i contratti intelligenti. Questo obiettivo viene raggiunto consentendo un volume di transazioni maggiore, fino a 6.500 transazioni al secondo, pur mantenendo la scalabilità.

Avalanche, una criptovaluta, sembra essere in rotta per un aumento del 36%, con un prezzo di poco superiore a 19 dollari. All'inizio di questo mese, Amazon avrebbe collaborato con il creatore di AVAX, Ava Labs, per aumentare l'utilizzo della blockchain in diversi settori.

Che cos'è Polkadot?

Polkadot (DOT) soddisfa le richieste di coloro che desiderano entrare nel settore della blockchain, fornendo loro le risorse necessarie per far decollare le loro iniziative blockchain. Una volta incorporati nella programmazione di Polkadot, questi progetti potranno realizzare i loro obiettivi ed emettere monete di prevendita per generare denaro.

La piattaforma Polkadot è alimentata e sostenuta dalla moneta di utilità, o DOT. I 200 milioni di dollari previsti saranno utilizzati per finanziare i processi fondamentali. Gli aggiornamenti sono destinati a rafforzare la piattaforma e a mantenerla in cima alla classifica del mercato delle criptovalute.

Big Eyes Coin (BIG) ha raggiunto la pietra miliare di 27 milioni di dollari

Big Eyes Coin (BIG) sta riscuotendo sempre più successo nella sua prevendita, avendo raccolto finora ben 27 milioni di dollari e non mostrando segni di rallentamento. Big Eyes si ispira alla popolarità di Dogecoin, ma se ne discosta; in un mercato saturo di valute scherzose a tema canino, Big Eyes è a tema felino e mira a distinguersi.

La moneta Big Eyes è ora disponibile al prezzo di 0,00046 dollari per moneta, un ottimo affare visto che partirà da 0,0006 dollari. Con il giorno del lancio che si profila dietro l'angolo, non c'è momento migliore per partecipare all'azione e garantire il proprio destino con Big Eyes. Quindi, cosa state aspettando? Investite nel futuro con Big Eyes Coin, la criptovaluta che conta.

Big Eyes Coin è motivata a ricompensare le persone della comunità che l'hanno sostenuta. Di conseguenza, non ci sono tasse imposte sul trasferimento dei gettoni BIG. Questa è una delle pochissime opportunità di ricevere la ricompensa BIG per tutto il mese di febbraio. Big Eyes mette in palio un coupon bonus del 200%. Ad esempio, se spendete 200 dollari in gettoni BIG, riceverete 600 dollari in gettoni BIG. Basta applicare il codice LAUNCHBIGEYES200 al momento dell'acquisto di BIG per beneficiare di questo fantastico sconto.

Per maggiori informazioni su Big Eyes Coin (BIG), clicca sui link qui sotto

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL