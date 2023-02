A Cervere una serata di musica anni ‘80 e ‘90 con l’associazione AbBRAcciAMO

«This is the rhytm of my life, my life, oh yeah!» (Rhytm Of The Night - Corona). Dici «Anni Ottanta, Novanta» ed è subito nostalgia. Ve le ricordate le hit dance? Sicuramente sì, perché hanno segnato un’epoca. Se invece siete troppo giovani per aver vissuto quei tempi, ci pensa l’associazione AbBRAcciAMO a trasmettervi un po’ delle sensazioni di quelle estati dove tutti attendevamo il Festivalbar.



Da Haddaway a Scatman «Ski ba bop ba dop bop», passando per gli Aqua sino a Mr Boombastic e non fate finta di nascondervi. Già vi sentiamo canticchiare… «What is love, Baby, don’t hurt me, Don’t hurt me… no more»!



L’appuntamento è in calendario sabato 11 marzo, dalle ore 19.30, presso i locali della Pro Loco di Cervere (via IV Novembre). Prima la cena e poi tutti in pista per tornare a sognare, a ricordare, a cantare con i grandi successi di quegli anni per quelli che quegli anni li hanno vissuti, ma anche per quelli che desiderano scoprire ed ascoltare le canzoni che hanno fatto sognare i loro genitori «Dale a tu cuerpo alegria Macarena…».



Il ricavato della serata, al costo di 25 euro, sarà destinato ad iniziative di beneficenza. Allora, siete pronti a emozionarvi con una compilation da urlo? Eins, Zwei… Polizei! Prenotazioni entro il 6 marzo ai numeri 3287817870 - 3356195907.



I motivi per non perdersi un evento da vera febbre amarcord sono decisamente più di uno... a ben contare, sono quasi 80, anzi 90! Semplicemente «Ola ola e...».