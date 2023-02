Al Collegio dei Geometri di Cuneo si presenta “Coscienze smarrite”, ultimo libro dell'avvocato Streri

"Coscienze smarrite” è il titolo del secondo libro dell’avvocato cuneese Claudio Streri. L'opera sarà presentata venerdì 3 marzo alle 17 nella sala convegni del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo.

Coscienze smarrite è il seguito di False apparenze, il primo libro di Claudio Streri. In questo nuovo romanzo, Isolieta, tranquilla città del basso Piemonte, è il teatro di un altro delitto: uno dei protagonisti della storia precedente viene assassinato, e l’avvocato Andrea Salani da difensore diventa imputato.

Una vicenda di mafia, di amori illegali, di invidie provinciali, di amicizie forse tradite.

Claudio Streri, da attento narratore, ci trascina in una fitta rete di intrighi, giocando sul ruolo ambiguo di un avvocato che a forza di guardare nell’abisso, è stato ingoiato da quello stesso abisso. I colpi di scena non mancano in un libro avvincente, in bilico tra romanzo d’amore e thriller giudiziario.



L’avvocato Claudio Streri è un avvocato che esercita la libera professione dal 1983 (Studio Legale Massa-Streri), ed è stato Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo dal 2010 al 2019.

Conduce la presentazione il giornalista Piero Dadone.