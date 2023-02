Appuntamenti nella Granda in questo fine settimana di febbraio dedicato al Carnevale

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Città e paesi in festa per Carnevale





Tutto pronto per il Carlevè 'd Savian con la partecipazione di Sarasët, Sarasëtta ed il gruppo maschere saviglianesi. Sabato 18 febbraio all'Ala Polifunzionale si festeggerà con "Carnevale in consolle", dj set organizzato dalla consulta giovanile locale. Domenica 19, dalle ore 15, in Piazza del Popolo tutti in maschera per la festa dedicata a bambini, ragazzi, famiglie. Ci saranno lo stand trucca bimbi, i palloncini con la Croce Rossa di Savigliano e i giochi del ludobus. Dopo la festa merenda per tutti con pane e nutella, frittelle di mela, cioccolata. parteciperanno Sarasët, Sarasëtta ed il gruppo maschere cittadino.





A Cavallermaggiore nel fine settimana si scatena il Carnevale con due appuntamenti. Sabato 18 febbraio, alle 20, sotto l'ala polifunzionale di piazza Vittorio Emanuele II, si terrà la serata "Carnival giropizza", in collaborazione con le pizzerie cittadine. La serata sarà in maschera e quella più bella sarà premiata. Poi, tutti a ballare sulla musica selezionata dal dj Johnny Manfredi. Domenica 19, sempre sotto l'ala, tornerà la festa per i bambini. Dalle 15.30 è in programma "Carnival merendissima" con giochi, animazione e la merenda offerta dalla Proloco. Ingresso libero. Ci saranno anche le maschere cittadine, Giacolin e Maria Catlina, con paggi e damigelle.

A Mondovì domenica 19 a partire dalle 10 del mattino è in programma il Visual Carlevé. Si potranno ammirare i maestosi carri che hanno partecipato alla prima sfilata e ci saranno attrazioni per i bambini e per le loro famiglie, tutte gratuite e fruibili in assoluta sicurezza sin dal mattino: gonfiabili, lo sparapalline pirata, il minigolf, il gioco del lancio degli anelli, un toro meccanico, il gioco del calcio, il gravity, spettacolo aereo mozzafiato con tessuti e corde. Sono previste due ulteriori aree spettacolo: la prima sarà un igloo dal quale magicamente usciranno speciali bolle di sapone "fumose" a tempo di musica e baby dance; nella seconda, con Insanya Alkimya quattro artisti circensi si esibiranno in intrattenimenti di giocoleria, magia, equilibrismo, trampoli e fuoco. Nel pomeriggio sarà presente un animatore che proporrà balli di gruppo ed altri giochi per bambini e famiglie.

Sempre domenica Piazzale Ellero ospiterà dalle ore 10 alle 20 "Mondovì Comics & Games", la rassegna, ad ingresso gratuito, dedicata al mondo "nerd" tra videogiochi, fumetti, cosplay e molto altro.





Saluzzo festeggia il Carnevale delle due Province. Sabato 18, alle ore 10, è in programma la colazione di Ciaferlin; domenica 19 febbraio, dalle 14 ci sarà la grande sfilata dei carri di cartapesta con partenza in piazza Garibaldi. Sono 8 i carri che sfileranno per le vie del centro.

A Crissolo sabato 18 febbraio andrà in scena il "Bussolin", tradizionale ballata carnevalesca del paese. La festa, con la rievocazione di questa antica tradizione locale, avrà luogo a partire dalle ore 15.30. La rappresentazione si svilupperà per le vie del paese e i partecipanti alla sfilata, grandi e piccoli, indosseranno i costumi locali. Alla manifestazione seguirà, alle ore 19.30 nella Sala delle Guide, la distribuzione della polenta. La serata si concluderà con balli in allegria, accompagnati dal suono della fisarmonica.





Sabato 18 febbraio, dalle ore 10.30 alle 12 al Salone comunale di Castelletto Stura e dalle ore 15 alle 16.30 alla Casa del Fiume, in piazzale W. Cavallera 19 a Cuneo torna il Carnevale del Parco Gesso e Stura, laboratorio per famiglie con bimbi di 5-9 anni. Come da tradizione il Carnevale è un momento di gioia e festa. Per salutare al meglio il freddo invernale e auspicare in una buona stagione primaverile verranno creati insieme colorati strumenti musicali utilizzando materiali riciclati. Prenotazione obbligatoria su biglietteria online o presso l'Infopoint.

Quota di partecipazione € 5 a persona.

Domenica 19 febbraio alle 14.30 ritorna il Carnevale Ragazzi a Cuneo. La sfilata seguirà il seguente percorso: corso Nizza – tratto di strada compreso fra la via Avogadro esclusa ed i corsi G. Ferraris e V. Emanuele (ammassamento), corso Nizza (partenza), piazza Europa, corso Nizza, piazza D. Galimberti (ad anello), corso Nizza, Piazza Europa (arrivo e premiazione). Al Carnevale parteciperanno i gruppi mascherati degli oratori e delle parrocchie, la Banda musicale "Duccio Galimberti", le maschere di Cuneo Gironi e Girometta. L'animazione sul palco sarà a cura dell'Associazione "Gli AnimAttori ODV".





Sabato 18 e domenica 19 febbraio si festeggia in grande il Carnevale della Valle Stura. In programma intrattenimento per i più piccoli, musica e sfilate. Ad aprire i festeggiamenti, sabato 18 febbraio, sarà la sfilata delle 11 nel centro di Vinadio con rinfresco offerto. A Demonte alle 16 presso il Palatenda ci sarà il Carnevale dei bimbi con il mago Budini. Alle 19 presso il Palazzo Comunale è prevista la consegna delle Chiavi di Demonte da parte dell'Amministrazione Comunale a Monna Demontina e a Re Kant e alle 21.30, presso il Palatenda, serata in Musica con dj BTRK. Domenica 19 febbraio alle 14 ci sarà la sfilata dei Gruppi Mascherati, alle 18 presso il Palatenda musica con Dj Mr. Whasy e alle 20 grande pizzata.

A Dronero con il Carnevale sono in programma eventi imperdibili fino al 26 febbraio, con il gran finale dei tradizionali carretti tirati a mano. Sabato 18 febbraio, dalle 14.30 al Merengue è previsto il Ballo dei Bambini con animazione del mago "Trinchetto". Domenica 19 febbraio alle 16.30 al cinema Teatro Iris è in programma "Il Carnevale degli animali", spettacolo per bambini di Officine per la scena con Zahira Berrezouga, Luca Serra e Michele Guaraldo. Musiche tratte dalla composizione di Camille Saint-Saëns. Ingresso libero.





Nel fine settimana appuntamento di Carnevale al Padiglione delle Feste a Piasco. Sabato 18 alle 15 ci sarà il Carnevale dei Bambini con giochi e trucchi magici e buffet offerto dai Magnin. In serata alle 20 cena e Carnival Party con festa mascherata e dj set.

A Ormea, sabato 18 febbraio in frazione Chionea si festeggerà il Carnevale Storico J'ABOI. Alle ore 14.30 è in programma la passeggiata sulla Balconata da Porcirette, (ritrovo ore 14.00 in piazza della Libertà). Sono previsti scherzi, balli, canti, merenda ormeasca per tutti.

Alle 21 alla Società Operaia ci sarà il veglione di Carnevale. Verranno premiate le maschere più originali e i gruppi più simpatici. Domenica 19 febbraio dalle 15.00 alle 18.00, sempre presso la Sala della Società Operaia, si festeggerà il Carnevale in maschera con truccabimbi e merenda per tutti i bambini partecipanti.





Appuntamento sabato 18 febbraio dalle 14.30 con il Carnevale alpino dei loups di Chianale, che vede i giovani del paese travestirsi imbrattandosi il volto di nero, e tenere alla corda il personaggio principale, il lupo, che coperto da pelle di montone e maschera antigas corre per i viottoli del paese importunando le donne con gesti trasgressivi dal simbolico valore di fertilità. Il corteo sfila di casa in casa e tutte le famiglie, per ingraziarsi l'animale tanto temuto da pastori e montanari, offrono doni in natura da consumare nella festa collettiva del sabato grasso con musiche e balli tradizionali.





A Limone Piemonte sabato c'è il Carnevale dei Piccoli con la sfilata dei bimbi mascherati con premi, babydance, giochi, scherzi, musica, allegria. L'evento si svolgerà in via Roma e in piazza del Municipio dalle 15 alle 18. Il Carnevale dei piccoli fa parte del progetto Limone for family, giunto alla sesta edizione e promosso dalla Proloco in collaborazione con la Scuola Sci Limone, con il patrocinio del Comune di Limone e con il sostegno di numerosi sponsor privati, con l'obiettivo di rendere Limone Piemonte un paese sempre più accogliente per le famiglie.

A Fossano sabato 18 febbraio alle 20.00 presso il Palazzetto dello Sport di Fossano è in calendario la cena con serata danzante, premiazione delle maschere più belle e originali, animazione per bambini e gonfiabili.

Sempre a Fossano, appuntamento con il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo nelle vie del centro storico, dalle ore 8.00 alle 19.00, di domenica 19 febbraio. Ammessi all'esposizione e alla vendita oggetti di antiquariato, cose usate e articoli di modernariato e collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi.





Tanti appuntamenti con il Carnevale nel Roero. Domenica 19 febbraio si festeggia il Carnevale a Castagnito con baby dance e trucca bimbi. Ci sarà la distribuzione di polenta e salsiccia e bugie di carnevale. Appuntamento alle ore 15.30 presso la Bocciofila del paese.

Pro Loco al lavoro, a Magliano Alfieri per il grande ritorno del "Carvé Vej": domenica 19 febbraio, dalle 15 alle 19, nel piazzale dell'asilo di frazione Sant'Antonio tutti saranno invitati a presentarsi in maschera per questo appuntamento rivolto a bambini, famiglie e popolazione intera. Sono previsti animazione, distribuzioni di pane e Nutella, polenta e spezzatino e dolci vari, con la musica di Dj Pally e tante sorprese per tutti. Alle 17.30 ci sarà il rogo del Carvè Vej. Sabato, dalle 20.30, presso la tensostruttura della frazione Cornale, è in calendario il Carnival Party, dj set con Tuttafuffa.

Si festeggia il Carnevale anche a Govone. Sabato 18 febbraio, dalle 16, in piazza Vittorio Emanuele sarà festa per tutti con giochi e sorprese per bambini e famiglie, oltre che con la merenda, la polenta e la salsiccia offerti dall'organizzazione.

Si torna a festeggiare Carnevale a Sanfrè. La Locanda dell'Utopia organizza una sfilata allegorica domenica 19 febbraio, dalle ore 14.30 alle 18 dalla centrale piazza De Zardo alla sede della Società Sportiva.





Anche nella Langa non mancano eventi dedicati al Carnevale. In Frazione Mussotto, ad Alba, appuntamento con l'edizione 2023 del Carnevale Mussottese. Domenica 19 ci sarà la prima grande manifestazione nel piazzale del centro sportivo "Renzo Saglietti". A partire dalle 14.30 inizierà l'animazione per grandi e piccini, in attesa dello spettacolo "Magic-Circus Comic Show", che offrirà dalle 15 numerose gag per 60 minuti di coinvolgimento del pubblico. Alle 16 la polentata solidale, che si potrà consumare in loco, o portare a casa. In entrambi i casi si farà un gesto solidale, visto che parte del ricavato sarà dedicato ad iniziative in memoria di don Piero Tibaldi.

A Cortemilia si sta preparando il Carnevale Cortemiliese. Sabato 18 febbraio a partire dalle 14 ci sarà una grande sfilata dei carri. Non mancheranno cioccolata e tè caldo, vin brulè e naturalmente le bugie, i dolci carnevaleschi per eccellenza.

A Murazzano

Sabato 18 a Lequio Berria, l’associazione Fascino di Langa propone la cena di Carnevale alle ore 20 nel salone polivalente. Durante la serata sarà eletta la regina del Carnevale, la maschera più originale. Info: www.comune.lequioberria.cn.it

Domenica 19, alle ore 14.30, a Grinzane Cavour, torna la grande festa di Carnevale per i bambini. L’appuntamento è al salone polifunzionale di via IV Novembre con i giochi organizzati dagli animatori dell’oratorio e il lancio dei coriandoli. La festa proseguirà alle 16.30 con lo spettacolo della rassegna Burattinarte La storia dell’uovo perduto. A seguire, merenda per tutti.

A Dogliani bambini e ragazzi sono invitati sabato 18 alla grande festa Carnevale con i Minions che si terrà in piazza don Conterno dalle 14.30. Ci si divertirà con balli, musica e coriandoli.

A Ricca d’Alba la Proloco organizza la polentata di Carnevale, domenica 19, alle 12.30, nella tensostruttura sulla piazza dello sferisterio. È necessario prenotare. Info e menù: www.facebook.com/prolocoriccacn

In Alta Langa, a Paroldo sabato 18 febbraio dalle 11 è in calendario il Carnevale dei Magnin. Saranno esposti i carri allegorici autocostruiti. Alle 12.30 si potrà pranzare presso il Bistrot di Paese 25 Miglia con prenotazione obbligatoria. Alle 14.30 è in programma il gran torneo del “Sachet drinta ‘l pertus”, alle 15 la corsa nei sacchi. Alle 15.30 “Le pignatte” con premi per tutti, alle 16.30 il gran finale con la Caccia al Tesoro e alle 17.30 la me‐ renda per i bimbi con la visione di un bel film. Info: www.facebook.com/paroldoaltralanga





A Serra Pamparato la proloco organizza il Carnevale, in compagnia dei tanti bambini e ragazzi che animano la frazione. Sabato 18 febbraio alle ore 17, presso la Biblioteca è in programma il laboratorio creativo per bambini a carattere carnevalesco. Domenica 19 febbraio alle ore 11, in piazza, ci sarà la tradizionale pentolaccia di Carnevale con gustose e divertenti sorprese.

Domenica 19 febbraio presso il parco divertimenti Village di Prato Nevoso, Frabosa Sottana, è in programma la grande festa di carnevale sulla neve. Il parco divertimenti aspetta i visitatori con spettacoli, musica e magia sulla neve. A partire dalle 14.30 ci sarà una super sfilata sul palco, animazione e pentolaccia finale. Tutti i bimbi che arriveranno mascherati riceveranno un gadget del lupacchiotto Asso in regalo. Info: https://pratonevosovillage.com





Sabato 18 e lunedì 20 febbraio Pian Munè, Paesana, organizza “Carnival Mountain”, cena e festa con musica, per famiglie fino alle 23 e per adulti, fino alle 2 con cocktail bar. Ammesso solo chi è mascherato. Domenica 19 e martedì 21, ci sarà la festa in maschera nel bosco dalle 14 con animazione e merenda a tema carnevalesco. Info: www.facebook.com/PianMune









Spettacoli e musica





Sabato 18 febbraio ai Magazzini Merula a Roreto di Cherasco è in programma alle 16.30 il concerto dei Stardog Champions. A Torino c'è un metallaro di lungo corso che si chiama Skinner, che, in ossequio alle sue eccelse qualità culinarie, ogni tanto ama mescolare tutti i suoi amici musicisti in un unico pentolone. Gli piace talmente tanto suonare, che quegli amici si sono riuniti in una band chiamata Stardog Champions. Un esperimento riuscito il loro e per apprezzarlo basterà andare a Roreto. Ingresso gratuito. Info: www.merula.com





La Compagnia Pandemonium Teatro di Bergamo sarà protagonista, sabato 18 febbraio, del nuovo appuntamento della rassegna “Un teatro in mezzo ai libri”, dedicata ai più piccoli negli spazi della Biblioteca 0-18 a Cuneo. Alle 17.30 è in programma lo spettacolo “Le avventure di Signor Bastoncino - Tra gli alberi, al di là del fiume”. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 3 anni di età. Ingresso 4 euro, gratuito sotto i 12 mesi. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Sabato 18 febbraio alle 17.30 il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali “Federico Eusebio” di Alba ospita il quarto concerto della rassegna “Musica in Museo”. Sul palco saliranno gli allievi del Civico Istituto Musicale "Lodovico Rocca". Si esibiranno Matteo Decarolis alla chitarra classica e i musicisti del “Jumble Music Lab”, gruppo di musica d’insieme moderna. Prima e dopo il concerto sarà possibile visitare le sale del Museo e la mostra “Natura d’Autore”. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata. Info: www.facebook.com/MuseoFedericoEusebio





A Serralunga d’Alba Antonio Franchini, amministratore delegato di Giunti editori, uno dei più importanti ed influenti uomini del mercato editoriale italiano, sarà ospite della Fondazione Mirafiore sabato 18 febbraio alle 18.30. Nella sua lezione “Libri: scriverli, leggerli, pubblicarli”, farà capire al pubblico del Laboratorio di Resistenza Permanente in che cosa consiste il suo lavoro di editor e come si è adattato alle novità che negli ultimi anni hanno coinvolto l’intero modo editoriale. Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni: www.fondazionemirafiore.it

A Cuneo appuntamento con la danza sabato 18 febbraio alle 21, sul palco del Teatro Toselli con lo spettacolo “I Bislacchi - Omaggio a Fellini”, della compagnia Artemis Danza di Parma. Creazione per sei danzatori, “I Bislaccchi” si ispira all’universo del regista Federico Fellini. I ballerini rievocano scene e personaggi dei film del grande maestro riminese, sulle celebri note del compositore Nino Rota. Info: www.egridanza.com , prenotazioni: promozione@egridanza.com





A Priero prosegue la rassegna teatrale nella ex Confraternita di Santa Croce. Sabato 18 febbraio alle 21, si esibirà la compagnia teatrale “Der roche” di Montaldo Roero che presenterà “Lj gran a pòrto gran‐e”, farsa in due atti di Tremagi. L’ingresso costa 10 euro. Gli spettacoli iniziano alle 21.

A Piasco, sabato 18 febbraio alle 21 la nuova filodrammatica Carrucese presenterà: “La fortuna con l’Effe maiuscola” di Eduardo de Filippo e Armando Curcio. Regia di Giorgio Pellegrino. Il signor Giovanni Marchisio, facendo investimenti sbagliati, è rimasto senza una lira. Sarà mai possibile che la fortuna bussi due volte nello stesso giorno alla sua porta? E lui sarà capace di approfittarne o se la farà sfuggire di mano? Biglietto per lo spettacolo singolo a 8 euro. Info: www.piasco.net





Sabato alle 21 con la compagnia “I Motobin” di Villanovetta prosegue la stagione teatrale dialettale al teatro Magda Olivero di Saluzzo. Ad andare in scena è la commedia brillante piemontese in tre atti di Aldo Debenedetti dal titolo “Non ti conosco più”, con la regia di Valentino Inaudi. La storia racconta di come ogni matrimonio viva anche di schermaglie ed incomprensioni.

Info: https://cinemateatromagdaolivero.it





A partire dal 18 febbraio a Sommariva Bosco l’organizzazione Area30 propone una rassegna al teatro civico “Bongioanni”. Appuntamento questo sabato alle 21 con Comnedy Ring, una serata comica di cabaret che vedrà sul palco gli attori e i comici dei programmi “Camera Cafè”, “Zelig”, “Colorado” e “Eccezionale Veramente” che si danno battaglia a suon di risate. Un mix di 120 minuti fatto da monologhi, animazione, ballo e canto.

Sabato 18 febbraio al Teatro Sociale Busca di Alba irrompe la comicità irriverente di Maurizio Lastrico. Alle 21 va in scena “Lasciate ogni menata voi che entrate”, monologo dove non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Lastrico proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto. I biglietti possono essere acquistati alla libreria “La torre”, direttamente al botteghino e su www.ticket.it





Domenica 19 febbraio alle ore 17 alla Soms di Racconigi va in scena “Ramy. The voice of Revolution” di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani (Babilonia Teatri), prodotto da Teatro Metastasio, con Ramy Essam, Enrico Castellani, Valeria Raimondi e Amani Sadat, Luca Scotton. Lo spettacolo racconta come si vive oggi in Egitto. Le canzoni di Ramy le conoscono tutti, i suoi video arrivano ad avere dieci milioni di visualizzazioni, ma lui, nel suo paese, non può cantare. Neanche una nota. Una parola. La sua bocca deve restare chiusa. Dal 2014 vive in esilio, non può più mettere piede in Egitto, sulla sua testa pende un mandato di cattura per terrorismo, ma lui non ha mai smesso di cantare contro i regimi che si sono susseguiti nel suo paese.

Info: www.progettocantoregi.it . Per saperne di più: www.ramyessam.com/tour





Domenica 19 febbraio, alle ore 16.30, alla Fondazione Mirafiore a Serralunga d’Alba si concluderà la rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie con la messa in scena, in occasione del carnevale, dello spettacolo “Storie di masche, storie di paura”. Una narratrice e due attrici in scena riprendono la tradizione popolare piemontese, tra pozioni e incantesimi, affrontano insieme ai bambini e alle bambine paure e misteri. I racconti di Langa e delle masche si uniscono al gioco e si trasformano in avventure buffe che esorcizzano ogni timore. Per bambini dai 5 anni in su. Partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.fondazionemirafiore.it

Domenica 19 febbraio ritornano gli appuntamenti con “Burattinarte d’Inverno”. Alle ore 16.30 nel Salone comunale di Grinzane Cavour, andrà in scena “La storia dell’uovo perduto” della Compagnia: Yolanda Navas. Lorenza Catarnica è una pappagalla che ha fatto il suo primo ovetto. È felice, sorpresa e inquieta perché non sa come il suo piccolino uscirà da lì. Nel momento in cui per un attimo si allontana dal suo bene prezioso, un cane randagio approfitta della situazione per prepararsi un delizioso pranzetto. Con l’aiuto del pubblico e dopo esilaranti vicissitudini tutto tornerà nella normalità... o quasi. Ingresso libero e gratuito. www.facebook.com/burattinarte/

Mostre e cultura nella Granda





I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 5 marzo.

Orario di visita della mostra nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30.

Domenica 19 febbraio, alle 16,30 si terrà un workshop per adulti e ragazzi sull’espressività e la teatralità dei corpi con Claudia Ferrari, attrice e insegnante dell’Accademia del teatro Toselli. L’iniziativa “I nostri corpi come opere d’arte” fa parte del programma di attività collaterali alla mostra. Info e prenotazioni: www.fondazionecrc.it





Prosegue a Somano la mostra fotografica Vecchi mulini nei luoghi fenogliani nella biblioteca comunale "G. Peisino" in via Roma a Somano. La mostra sarà visitabile il sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o su prenotazione fino al 25 febbraio.

Il Filatoio di Caraglio accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 26 febbraio. Consigliata la visita guidata del setificio piemontese dove sono anche esposte alcune immagini di McCurry. Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it





A Cherasco fino al 19 febbraio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Anche a Busca la mostra “Joan Miró Genius loci. Sogno forza e materia” chiuderà domenica 19 febbraio. Nella giornata è prevista un’apertura continuata dalle 10 alle 19. Nel pomeriggio è in programma, in abbinamento con la mostra, un tour nella Busca sotterranea. Solo su prenotazione e con posti limitati, sarà possibile visitare alcuni luoghi sconosciuti grazie alla guida escursionistica Marco Sarale (necessaria la pila frontale). Durante il pomeriggio a Casa Francotto sono previste visite guidate alle 15, 16 e 17. Info: www.facebook.com/casafrancotto





A Bene Vagienna si possono visitare le mostre: “Realismo arcano”, rassegna di opere di Mirko Andreoli, nella cella del campanile della chiesa parrocchiale; “Utilità e

prestigio”, collezione di bastoni da passeggio ospitata a casa Ravera; “Interlocuzioni di arte contemporanea”, esposizione internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione allestita a palazzo Lucerna di Rorà. Info e orari: www.amicidibene.it





Domenica 19 febbraio ad Alba è previsto uno degli appuntamenti con l’iniziativa “Tra le righe di Fenoglio”, organizzate in occasione del centenario dello scrittore albese. Alle 10.30 parte una camminata in 11 tappe nel centro storico di Alba, con partenza da piazza Rossetti 2, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo Govone al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti

e vissuti dallo scrittore. Info: www.beppefenoglio22.it/evento/tra-le-righe-di-fenoglio-34





Fino al 28 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo che si celebra il 10 febbraio, le sale dell’Antico Palazzo di Città a Mondovì ospiteranno i pannelli espositivi della mostra L’Istria, l’Italia, il mondo. Storia di un esodo: Istriani, Fiumani e Dalmati a Torino. L’esposizione affronta il tema della partenza forzata nel 1947 degli Italiani dalle terre d’origine sulla costa jugoslava, dell’arrivo e dell’accoglienza, prima in Italia e poi a Torino, della vita nei campi profughi cittadini, l’inserimento nel tessuto cittadino, il lavoro e il tempo libero dei profughi. Ingresso libero.

Aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Info: https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1550859/comune-mondovi-onora-giorno-ricordo





Presso la Fondazione Ferrero di Alba è stata allestita la nuova mostra “L’invenzione della felicità - The Invention of Happiness”, dedicata al genio fotografico di Jacques Henri Lartigue. Il percorso espositivo presenta 120 immagini, tra album di famiglia e scatti iconici che Lartigue ha collezionato nel corso della sua esistenza, e abbraccia un arco temporale che va dagli inizi amatoriali, fino alla consacrazione artistica avvenuta nel 1963, quando quasi settantenne il Moma di New York decide di dedicargli un’importante personale, curata da John Szarkowski. La mostra sarà visitabile fino al 30 marzo. Aperta nel fine settimana sabato, domenica e festivi 10 – 19. Ingresso libero.

Info: www.fondazioneferrero.it