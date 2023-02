Cuneo: di Fulvio, Sabatini e Martegiana sul palco per gli 'Amici della Musica'

Gli spettacoli del progetto annuale degli “Amici della Musica” di Savigliano propongono un repertorio in grado di spaziare fra i generi e i periodi storici più vari. La musica colta di tradizione europea non accoglierà soltanto i nomi dei suoi esponenti più celebrati (Mozart, Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Franck, Šostakovic e così via), ma promuoverà la valorizzazione di compositori meno rimarcati nell’immaginario comune - è il caso, ad esempio, di Franzh Wilhelm Ferling (1796-1874), Darius Milhaud (1892-1974), Paul Creston (1867-1950), Franz Danzi (1763-1826), Gustav Holst (1874-1934), Nino Rota (1911-1979), Jean Francaix (1912-1997) - al fine di innescare nel pubblico non solo uno stimolo di riconoscimento, ma anche di piacevole scoperta.



Domenica 26 febbraio alle ore 16 presso lo “Spazio Incontri Fondazione CRC” di Cuneo sul palco il trio jazz composto da Maurizio di Fulvio (chitarra), Ivano Sabatini (contrabbasso) e Alessia Martegiani (vocalist) con “Da Posillipo a Copacabana”.



La critica specializzata considera il leader del gruppo Maurizio Di Fulvio uno dei chitarristi più interessanti ed innovativi dell’attuale panorama musicale, un interprete che coniuga in sé una tecnica solida e una raggiante vena compositiva. Ha inciso numerosi album: Sweety notes (2000), Mediterranean flavours (2003), A flight of fugge (2004), On the way to wonderland (2007) e Carinhoso (2010). Nel suo itinerario artistico confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock, le tinte del classico. La sensibilità di Di Fulvio assembla con il suo strumento un incredibile mosaico di stili, arrangiando liberamente brani celebri di Gillespie e Jobim, Santana e Metheny, Porter e Pastorius e ancora Bach e Duarte, rivelando soprattutto le sue ottime doti di compositore.



Vocalist del quartetto è Alessia Martegiani, una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a livello internazionale. Si avvicina giovanissima alla musica con lo studio del pianoforte e del canto. Approfondisce a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità latino- americane e afro-americane, effettuando tournèe in Brasile, dove collabora con importanti musicisti e si produce in esperienze live e in studio. Ha studiato improvvisazione jazz con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson e si è laureata all’Università DAMS di Bologna. Completano la formazione Ivano Sabatini, contrabbassista esperto e dalla solida preparazione, che passa da accompagnatore a voce solista, creando atmosfere ricche di bellezza melodica e pregevole musicalità, e il batterista/ percussionista Giacomo Parone, che, con equilibrato senso dell’estetica musicale, sottolinea ogni momento dell’esecuzione con effetti strumentali e particolari trovate ritmiche. Il programma del concerto presenta un percorso di rara bellezza, con un accostamento singolare che vuole unire la grande “tradizione napoletana” alla “bossa-nova” e al “choro brasileiro”.