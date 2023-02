Magliano Alfieri, ospite a “Se una sera d’Inverno” il giovane autore Paolo Sernini

Domenica 19 febbraio alle ore 17, nei locali della Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, piazza Bergamasco 1, sarà di scena il giovane autore astigiano Paolo Sernini, che presenterà il suo ultimo romanzo “L’Anti-natura” ed. Albatros.

Dov’è il confine fra bene e male? Attorno a questo interrogativo ruota la trama di questo romanzo, in cui attraverso i pensieri e i dubbi del protagonista, l’autore mette in scena la quotidiana difficoltà a stabilire limiti certi quando si parla di morale, di colpa o di pena.

Con una narrazione brillante e a tratti ironica, il lettore viene condotto nei labrinti della psiche e attratto fin dalle prime pagine.

Paolo Sernini è nato a Savigliano nel 1998. Ha grande propensione per l’immedesimazione e l’empatia, fattori che lo hanno spinto alla decisione di intraprendere gli studi universitari in psicologia e a laurearsi in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università degli Studi di Torino.

Attualmente lavora come libero professionista ed è in attesa di proseguire i suoi studi in campo medico, il tutto mantenendo però viva la sua passione per la scrittura.

L’Anti-natura rappresenta il suo primo vero romanzo, al cui interno ha deciso di imprimere tutte quelle che possono essere le sfaccettature e l’aleatorietà dell’esistenza.

La rassegna letteraria e teatrale “Se una sera d’inverno” proseguirà domenica 5 marzo con la giornalista e scrittrice Paola Gula, che presenterà il suo romanzo “Caffè Corretto”.

Ingresso libero senza prenotazione.