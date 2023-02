Sommariva del Bosco si candida a diventare “Città mondiale del miele”

C’è molto fermento a Sommariva del Bosco per la 17° edizione del Festival Amél Amél che si terrà dal 22 al 24 settembre, la settimana successiva a 'Cheese'.

L’Ente Fiera e Manifestazioni ha un nuovo presidente, nel segno della continuità. Il trentenne Gabriele La Scala ha sostituito nella carica Giuseppina Galvagno, che rimane come vice, e molti giovani sono entrati a farne parte, con passione. Senza contare l’appoggio di Tonino Strumia, vero simbolo del miele, che con le sue straordinarie competenze sarà ambasciatore prezioso di un progetto di rilancio dell’intera filiera.

L’amministrazione guidata dal sindaco Marco Pedussia e dall’attivissima vice sindaco Cinzia Spagnolo, sta lavorando per organizzare al meglio una manifestazione che vuole crescere, coinvolgere di più i cittadini sommarivesi e fare rete con tutti i paesi del territorio roerino, al fine di valorizzare un prodotto d’eccellenza, sentinella di un intero ecosistema.

Lo ha chiarito proprio il sindaco Pedussia: “Sommariva ha bisogno di giocare un ruolo importante nel nostro territorio e il Roero deve riappropriarsi di Sommariva. Abbiamo visto come sta crescendo il turismo grazie alla sentieristica e ai percorsi di Trekking che coinvolgono tutti i paesi roerini. Cresciamo tutti se si ha il contributo di ogni paese e se accogliamo le persone non come turisti, ma come ospiti”.

Concetto ribadito anche dal presidente dell’Associazione sindaci del Roero Silvio Artusio Comba: “Ho il ruolo di coordinatore dei sindaci del Roero da quattro anni e ho visto crescere la coesione, la voglia e l’entusiasmo di lavorare insieme da parte delle amministrazioni locali. I comuni svolgono l’azione di supporto alle iniziative e lavorare in sinergia è fondamentale. La cultura fa economia, dobbiamo prendere coscienza che il nostro territorio è una miniera verde”.

Nel suo intervento il presidente dell’Ente Turismo Alba Langhe Roero Mariano Rabino ha sottolineato, attraverso alcune cifre, la crescita di un settore strategico: “Lo scorso anno abbiamo accolto 650.000 turisti, con un +18% di presenze, ben più alto del +3% del Piemonte intero. Ma occorre allargare l’offerta e fare in modo che le persone si trovino bene, ritornino e trovino delle novità. Sommariva del Bosco può diventare la 'Città dei mieli del mondo', dovete essere ambiziosi e coinvolgere i giovani e i cittadini”. Ha aggiunto anche un consiglio: “Ve lo dico per esperienza: fate le cose bene, piuttosto fatene di meno, ma quelle che fate, fatele bene! Il Roero può fare passi enormi, lo spazio c’è”.

Il sindaco ha consegnato le chiavi della città ai reggenti, una cerimonia che avviene due volte all’anno, in occasione del Carnevale e proprio di Amél Amél.

Le due maschere 'Tota Regina' impersonata dalla scrittrice Alessandra Forlani e 'Monsu Ghërbin' autorevolmente interpretato dal poeta dialettale Luigi Vaira saranno dunque i custodi temporanei delle sorti di Sommariva, con l’augurio che i festeggiamenti del carnevale siano di buon auspicio per tutto l’anno.

Il festival del miele Amél Amél si candida dunque ad essere un evento culturale di primissimo piano, che vedrà la partecipazione di ospiti importanti, fra cui Giuseppe “Peppone” Calabrese il cuoco di Linea Verde e Fulvio Marino volto noto in Tv, uno dei panettieri più famosi d’Italia, più altri ancora, tenuti per ora nascosti.

“80 varietà di mieli li abbiamo solo noi! – ha chiosato Tonino Strumia -. E' arrivato il momento di farlo sapere al mondo e comunicare questa nostra peculiarità, frutto di tanto lavoro, esperienza e passione”.