Boselli contro Manassero sul ribaltone biodigestore: “In evidenza la grande fragilità della sua coalizione”

“Fino al giorno prima, anche in Commissione, la Sindaca Patrizia Manassero ci ha detto che Cuneo avrebbe rispettato l'indicazione di Borgo, comune che deve ospitare il biodigestore e che ha preso posizione contro. Nella notte la sua maggioranza - Pd, Centro per Cuneo, Crescere Insieme e Cuneo Solidale - le ha detto chiaro che 'o il Biodigestore passava o doveva fare le valigie'. Ha ceduto e ha votato a favore. Ma questo passaggio mette in evidenza la grande fragilità della sua coalizione, che dovrà presto affrontare tettoia Vinay, nuovo Ospedale, piazza Europa e molto altro”.

Così si è espresso il consigliere di minoranza Giancarlo Boselli (Indipendenti) all'indomani della assemblea Acsr-Cec ha votato per il sì all'accettazione del contributo.

“La sindaca Manassero si è comportata in modo vergognoso. Cresce l'idea, anche nella sua maggioranza, che non sia in grado di amministrare Cuneo e le grandi questioni. Serve una commissione di inchiesta per fare chiarezza” conclude Boselli.