Grande successo al Bonelli di Cuneo per il corso di formazione sul marketing tenuto dagli esperti dott. Aime e dott. Peretti

I ragazzi della 4C AFM, in compagnia di altre due classi terze, A AFM e 3 RIM hanno partecipato ad un incontro di formazione sul marketing dal titolo:“Il marketing questo sconosciuto”.

Questo intervento è stato introdotto dal dott. Agostino Aime, ex dipendente Merlo ( aestro del lavoro e direttore commerciale) il quale ha poi lasciato la parola al dott. Paolo Peretti, maestro del lavoro e attuale direttore del centro Formazione e Ricerca Merlo.

Durante questo incontro sono stati spiegate e illustrate le varie tipologie di marketing, come quello non convenzionale, quello digitale o ancora il “guerilla” marketing. Al termine della presentazione sono stati consegnati dei moduli ad ogni studente, utilizzabili nei giorni successivi per approfondire in modo autonomo e personale i propri interessi nel settore e, perché no? per riflettere sui propri specifici interessi legati al mondo del marketing. Questa valutazione, chiamata analisi SWOT, è molto importante per l’ingresso nel mondo del lavoro ed è stata resa possibile grazie alle spiegazioni ricevute durante l’incontro formativo.

Gli studenti sono rimasti molto affascinati dal variegato mondo del marketing, anche perché è stato il primo corso di formazione specifico sull’argomento: la scoperta e l’apprendimento dei nuovi concetti ora permetterà loro di consolidare le precedenti competenze e di continuare il percorso in modo proficuo e soddisfacente.

Lo staff del Bonelli ringrazia la Prof.ssa Isoardi per l’organizzazione dell’intervento e, soprattutto, i due protagonisti di tale opportunità, il dott. Aime ed il dott.Peretti.