Domani il 'Visual Carlevè' a Mondovì: niente bottiglie di vetro e oggetti potenzialmente pericolosi

In occasione del “Visual Carlevè ‘d Mondvì” in programma domani (domenica 19 febbraio), sono state adottate le seguenti Ordinanze Sindacali, con validità limitata alle aree interessate dalla manifestazione (Piazza Ellero) dalle ore 09, fino alle ore 21:

- Ordinanza recante il divieto di introdurre, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone, nell’area indicata nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande in recipienti in vetro, lattine e altri contenitori idonei all’offesa negli appositi spazi dedicati nella medesima area.



L’Ordinanza ricorda altresì che, in relazione al piano di emergenza area spettacoli viaggianti Carnevale, depositato agli atti del Comune, vige il divieto a chiunque di introdurre, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone, in Piazza Unità d’Italia, sito adibito a Luna Park di Carnevale, nei giorni e negli orari di esercizio delle attrazioni e precisamente:

Sabato 18 febbraio e sabato 25 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 21.00;

Giorni feriali dalle ore 14.00 alle ore 20.00;

Domenica 19 febbraio e domenica 26 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 20.00;



- Ordinanza recante il divieto di trasportare, detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: petardi, bombolette spray schiumogene, spray urticanti, manganelli, fialette puzzolenti, polverine pruriginose, valige, trolley, borse e zaini più grandi di 15 litri, bombolette spray, trombette da stadio, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici fumogeni, razzi di segnalazione, pietre coltelli o altri oggetti da punta o taglio, sostanze nocive, materiale infiammabile, droni e aereoplani telecomandati, biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, borracce in metallo, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri ed ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle personeL’ordinanza precisa altresì che i medesimi divieti sono estensibili altresì anche in Piazza Unità d’Italia, sito adibito a Luna Park di Carnevale.



La “Famija Monregaleisa”, associazione organizzatrice della manifestazione, adotterà le idonee procedure di controllo e vigilanza.