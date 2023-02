Le Chiacchiere: storia e ricetta del dolce simbolo del Carnevale

Che si fa a Carnevale? No, perché martedì grasso è dietro l’angolo. Se non sapete da dove cominciare, partite da un grande classico, le Chiacchiere (e non parliamo di gossip).

Ogni Regione ha una propria versione del dolce tipico delle feste in maschera, con tanto di ricetta e variazione di nome: se a Napoli si chiamano Chiacchiere, in Piemonte ed in Liguria le conosciamo come Bugie, in molte zone vengono chiamate anche Gasse (nella zona di Alessandria), Risòle (a Cuneo) oppure Gale o Gali (a Vercelli e Novara). A Roma e nel Lazio diventano Frappe, in Toscana si chiamano Cenci, in Abruzzo Cioffe, nelle Marche Sfrappe, mentre a Bologna Sfrappole. Ma non solo. Oltre a questi termini ne esistono altri: Fiocchetti in Romagna, Intrigoni in Emilia, Testi di Turchi in Sicilia, Guanti in Calabria, Cunchielli in Molise, Galani in Veneto, Cròstoli o Grostoli in Trentino e Friuli, Lattughe a Mantova e Brescia, Merveilles in Valle d’Aosta e in Sardegna Maraviglias (nome più che azzeccato).