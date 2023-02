Volley A2/F: per la Lpm Bam Mondovì arriva un trittico di gare casalinghe! Si comincia domani (ore 17) con la sfida all’Hermaea Olbia

Ultima domenica del Carnevale 2023, ma per il Puma non è tempo di scherzi! La Lpm Bam Mondovì domani pomeriggio, con inizio alle ore 17, ospiterà l’Hermaea Olbia nella 9^ giornata di ritorno della regular season. Un match insidioso e che aprirà un’intensa settimana d’impegni, che porteranno le Pumine a scendere in campo al PalaManera per tre volte consecutive in appena 8 giorni.

Si comincia domani con la sfida alla formazione sarda dell’Hermaea Olbia, per poi passare mercoledì (ore 19,30) al big match con l’Itas Trentino e chiudere infine domenica 26 febbraio con l’Esperia Cremona. Le Pumine hanno già ottenuto la certezza matematica di prendere parte alla Pool Promozione, ma per la Lpm sarà fondamentale incrementare la propria classifica in vista della seconda fase del campionato.

Per le sarde di Guadalupi, invece, il match di domani rappresenta una delle ultime occasioni per riagganciare o quanto meno riavvicinarsi al treno della Pool Promozione. L’Hermaea, tuttavia, in questa stagione sembra prediligere le gare casalinghe, visto che 21 dei 24 punti ottenuti fino a questo momento sono stati raccolti nei match disputati in Sardegna.

In pratica solo in una occasione, nella trasferta della seconda giornata di campionato in casa del Montale, Bulaich e compagne sono riuscite a conquistare punti lontano da casa. All’andata l’Olbia s’impose per 3-2 in un match rocambolesco e che aveva visto le Pumine costruire e sprecare 3 match-point consecutivi nel quarto set. Insomma, parliamo di una sconfitta amara, amarissima, che ancora oggi è difficile da mandare giù.

Pumine con tanta voglia di riscatto? Lo spera tutto l’ambiente monregalese, compresi ovviamente i tifosi. A proposito di tifosi, la società della presidente Alessandra Fissolo per domani ha previsto l’ingresso gratuito per tutti coloro che giungeranno al PalaManera vestiti con abiti carnevaleschi, sia adulti che bambini. Inoltre, viste le tre gare casalinghe consecutive, sempre domani sarà possibile acquistare uno speciale pacchetto gare per assistere a tutte e tre le partite in programma al costo di due.

Ad arbitrare l’incontro saranno i sig.ri Roberto Russo (Genova) e Simone Fontini (Aprilia). Prevista come di consueto la diretta streaming della gara sul canale Youtube Volleball World. Non resta che ricordare che al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.