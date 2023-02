Volley maschile A3: Savigliano, contro Belluno un’altra sfida delicata

Continua anche nel terzo weekend di febbraio il mese fatto praticamente di soli scontri diretti per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che, dopo aver ospitato Macerata e aver reso visita alla capolista Fano, attende il Da Rold Logistics Belluno per la ventunesima giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, prevista sabato 18 febbraio alle ore 18.

L’avversario. Quinta a quota 32, appaiata all’ErmGroup San Giustino, Belluno è reduce da un vero e proprio colpaccio, avendo centrato la vittoria contro Pineto, seconda, nel ventesimo turno. Il 3-2 finale ha avuto un andamento incredibile: dopo l’incredibile 30-28 a favore nel primo set, i veneti si sono fatti superare e hanno tremato nel terzo, annullando due match-point a Pineto, per poi strappare il parziale 28-26 e chiudere i conti con il 15-8 del tie-break. Una vittoria di carattere per i ragazzi di coach Colussi, che possono contare sull’ottima regia di Maccabruni e sui punti dell’opposto Novello e delle bande, tra le quali spicca soprattutto Graziani, autore di 16 punti nel successo con la vice-capolista. Una squadra di sostanza, che pur con qualche alto e basso (le sconfitte stagionali, proprio come le vittorie, sono 10), difficilmente “esce” troppo rapidamente dalla partita.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu cercano in casa quella vittoria che manca da due turni e che non è ancora arrivata nel mese di febbraio. A suonare la carica è il libero e vice-capitano Daniele Gallo, fresco di festeggiamenti per i suoi 30 anni: “Non sarà una gara facile, perché affrontiamo una squadra in forma e reduce da una grande vittoria. Noi, però, dobbiamo guardare in casa nostra e, innanzitutto, ritrovare la giusta tenuta mentale, mancata forse in alcuni passaggi cruciali delle ultime due gare. Sicuramente, un successo sarebbe molto importante per la classifica”.

I precedenti. Il bilancio storico pende a favore dei saviglianesi, che nei tre precedenti hanno vinto in due occasioni. Nel primo incrocio tra le due compagini, la gara d’andata della Serie A3 Credem Banca, s’impose la Da Rold Logistics al termine di un match tiratissimo, deciso al tie-break. Quindi, nelle altre due sfide, ad avere la meglio sono sempre stati i cuneesi, ma spuntandola sempre dopo un lungo equilibrio. A certificarlo, anche i punti totali delle due compagini nei tre scontri: 300 per il Monge-Gerbaudo, 292 per Belluno.

I biglietti. Da lunedì 13 febbraio e fino alle ore 16 di sabato 18 febbraio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Da Rold Logistics Belluno sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.