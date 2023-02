Volley A2M. Domani il big match Vibo-Cuneo, sfida impossibile? Tim Köpfli: "Ora il nostro livello è alto, faremo punti" (VIDEO)

Quattro vittorie consecutive ed un gioco in costante crescita.

Con questa incoraggiante premessa la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo si appresta domani (domenica 19 febbraio) ad affrontare in Calabria (ore 18, diretta streaming per abbonati su Volleyballworld Tv) la favorita del torneo, la Tonno Callipo Vibo Valentia nella settima giornata di ritorno del campionato serie A2 Credem Banca.

Una sfida difficilissima quella che attende i ragazzi di coach Massimiliano Giaccardi, che però Botto e compagni affrontano con spirito diverso rispetto un mese fa: la risicata, ma importantissima vittoria esterna di Lagonegro sembra aver fatto ruotare il pulsantino da “off£” a “on” nella loro testa. Da quel giorno i cuneesi hanno inanellato una prestazione più interessante dell’altra, culminata con la splendida cavalcata vincente di sei giorni fa contro Porto Viro.

Anche a Vibo l’arma da sfoderare subito sarà la grinta: aggredire i calabresi con la battuta, per impedire all’esperto regista Santi Orduna di smistare il gioco a piacimento. Le bocche da fuoco non gli mancano: l’opposto Buchegger, ma anche Terpin, Fedrizzi, Mihalovjic o l’ex Alessio Tallone sanno far molto male.

All’andata vinse meritatamente Cuneo in soli tre set, ma fu battaglia vera e c’è da scommettere che anche in Calabria sarà così.

A presentare la partita di domani il giovane schiacciatore svizzeroTim Köpfli, con il quale abbiamo tracciato anche un bilancio personale della sua prima stagione in Italia.