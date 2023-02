Primarie aperte a Mondovì per eleggere la prossima guida del Partito Democratico

Domenica 26 febbraio si terranno le Primarie aperte per l’elezione del/della futuro/a Segretario/a Nazionale, che vedranno come candidati, in virtù del loro successo nel voto dei circoli, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.



Si potrà votare presso il seggio fisso di Mondovì, allestito presso la Sala Comunale delle Conferenze “Scimè”, in Corso Statuto 11/d, dalle ore 8 alle ore 20. In alternativa, sarà anche predisposto un seggio volante a Garessio, aperto dalle 9 alle 12.30, presso il Bar Curini da Marta in Via Vittorio Emanuele II 74.



Potranno votare nei due seggi sopracitati i cittadini dei seguenti comuni: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Igliano, Lesegno, Lisio, Margarita, Marsaglia, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Morozzo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.



Il voto sarà aperto anche ai non iscritti, ai quali sarà richiesta la sottoscrizione della carta dei valori del Partito Democratico ed un contributo di 2€. Possono partecipare al voto in presenza anche gli studenti e lavoratori fuori sede, i minorenni (16 anni in su) e i cittadini stranieri residenti con apposita disposizione delle Commissioni per il Congresso e pre-registratisi online entro le ore 24 del 22 febbraio 2022.

Per partecipare alla votazione, sarà necessario un documento di identità.