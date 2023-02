Savigliano, associazioni sportive unite per la piscina comunale

Il gruppo Facebook “Salviamo la piscina di Savigliano” continua, infaticabile, la sua campagna social per sollecitare l’amministrazione comunale a trovare una soluzione che consenta, quanto prima, la rimessa in funzione dell’impianto.

“In questi giorni – scrivono gli amministratori del gruppo - abbiamo avviato una campagna di solidarietà sportiva al nuoto. Ad oggi, hanno aderito Volley Club Ball Savigliano, A.S.D. Tri Team e Atletica A.S.D. per il tramite dei loro presidenti, che hanno espresso massimo sostegno al nostro impianto, irrinunciabile per la salute pubblica e la sfera educativa. Così, hanno chiesto alle istituzioni un maggiore impegno affinché le attività acquatiche siano garantite, per permettere la crescita sana ed equilibrata di ciascun individuo”.

Le lettere verranno depositate nel municipio di Savigliano domani mattina, lunedì 20 febbraio.