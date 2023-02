Segreteria nazionale PD, si vota a Bra e Cherasco

Gli iscritti al Partito Democratico sono chiamati a scegliere tra le due candidature in campo per la nuova segreteria nazionale: Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna ed Elly Schlein, deputata Pd che in passato è stata sua vice in Regione.





L’appuntamento è per domenica 26 febbraio a Bra, presso il Centro Polifunzionale G. Arpino (Largo della Resistenza), dalle 8 alle 20. Urne aperte anche a Cherasco, presso la sede Elicicoltori (via Mantica 1), dalle 9 alle 12.30. Può votare in queste città chi è residente nei comuni di Bra, Pocapaglia, Santa Vittoria d’Alba, Narzole e Cherasco,

Spiega Roberto Carena, che insieme a Iman Babakhali e Walter Gramaglia è alla guida del circolo PD “Angelo Vassallo” di Bra: «L’evento è come sempre aperto a tutti coloro che credono nelle idee del PD, che siano iscritti o meno. Per votare occorre esibire un documento di identità. A chi non è iscritto, chiederemo un contributo alle spese di 2 euro. Chi non è residente in uno dei comuni indicati, può trovare il seggio dove votare sulla pagina https://primariepd2023.it/. Chi non potesse recarsi al proprio seggio, può votare a Bra o Cherasco con un’auto-dichiarazione in cui si spiegano i motivi (di salute, di lavoro, di studio, di distanza dal seggio)».