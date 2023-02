UE, Bergesio, Lega: “Basta attacchi agli allevatori italiani per favorire carne sintetica e farine di insetti"

“Inaccettabile la guerra dell’UE contro i nostri prodotti”. Così il Senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato, commenta la recente decisione dell’Unione europea di inasprire gli oneri sulle ditte che trattano suini, pollame e bovini. A rischio sono soprattutto le imprese medie e piccole.

“L’ennesimo regalo ai produttori di carne sintetica e farine di insetti”, afferma Bergesio.

“Ormai in nome dell’ecologia l’Italia è nel mirino europeo. Ma è davvero l’ecologia il loro obiettivo?”, dice ancora il Senatore della Lega.

La prossima vittima del “piano di battaglia” europeo sono gli allevatori: nelle intenzioni dell’Unione europea c’è infatti l’abbassamento delle soglie oltre le quali un’impresa che tratta suini e pollame è considerata inquinante. Non solo: l’UE intende anche includere nella “black list” anche le ditte che hanno più di 150 bovini. Il tutto verrà discusso nel corso del Consiglio europeo di marzo.

Il Senatore Bergesio conclude: “Si danneggiano le aziende e il Made in Italy per favorire i produttori di carne sintetica. Noi non ci stiamo. Con la Lega saremo sempre al fianco dei produttori italiani e del cibo di qualità. Ci opporremo in Parlamento a questi metodi che ormai hanno solo un significato quello di mettere in difficoltà i nostri agricoltori e i produttori di carne sana e salubre”.