Incidente poco fa nei pressi della rotonda di Borgo Gesso a Cuneo. Un'auto si è ribaltata in via Vecchia Ferrovia davanti alla concessionaria Armando Citroen. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12,15 di oggi, domenica 19 febbraio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza del veicolo. Una volta giunti in loco gli occupanti erano già fuori dall'abitacolo. In loco anche i carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.