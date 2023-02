Un mezzo da lavoro è uscito fuori strada questa mattina, domenica 19 febbraio, a Peveragno. Il furgone cassonato è finito in un prato in via Belvedere, in prossimità di Valligiana Viaggi proprio sotto la collina di San Giorgio, lungo la strada che porta a frazione San Magno verso Boves.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 8. Il mezzo è attualmente ancora a bordo strada. Non si conoscono le condizioni né le generalità del conducente.