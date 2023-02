Concorso Polizia Locale? Niente panico: ti aiuta Easy-Quizzz!

Sempre attenta e pronta a intervenire, la Polizia Locale svolge un ruolo fondamentale nelle nostre città. Se anche tu vuoi far parte di questo corpo di polizia, devi rispettare alcuni requisiti e superare un esame composto da prova preselettiva, prova scritta e prova orale.

Tali prove vertiranno su varie materie giuridiche, amministrative, e connesse alle attività di sorveglianza stradale, come Codice della Strada, Infortunistica Stradale, Pubblica Sicurezza, ecc. Non è facile, ma se scegli un ottimo strumento di studio, non avrai problemi.

Easy-Quizzz è il miglior simulatore di test digitale attualmente disponibile. Grazie al suo portale intuitivo e semplice, l’App versatile, al metodo di studio e al prezzo conveniente, con Easy-Quizzz i quiz polizia locale saranno una passeggiata. Vediamo cosa ti offre!

Che cos’è Easy-Quizzz?

Easy-Quizzz è un portale di test digitali che ti permette di studiare e prepararti a qualunque prova a risposta chiusa. Oltre che con i Concorsi per la Polizia Locale, consente di fare pratica con i test per le patenti, per le abilitazioni, con tanti altri tipi di prove.

Il più grande vantaggio è che è stato progettato da esperti dell’apprendimento e, proprio per questo motivo, ti propone strumenti essenziali ed efficaci. Un altro grande fattore è che i database sono quelli ufficiali e che vengono continuamente aggiornati.

Come studiare con Easy-Quizzz?

Easy-Quizzz offre tante funzioni utili, come le prove gratuite per testare il prodotto in base agli argomenti di tuo interesse. Qui, però, vogliamo concentrarci sulle tre modalità di studio che ti propone: la modalità pratica, la modalità di apprendimento (learning mode) e l’autoscroll.

● Con la modalità pratica sei tu a decidere le condizioni di studio. Puoi impostare la durata del test, le materie, il numero di domande per ogni test, la soglia di superamento e altro ancora. Puoi creare delle simulazioni di quiz semplici all’inizio e poi aumentare la difficoltà man mano che il tuo livello di preparazione cresce.

● Con la modalità learning mode hai la possibilità di visualizzare le risposte corrette durante la prova, in modo da imparare mentre fai pratica. in questo modo colmi le lacune in tempo reale.

Con la modalità esame, invece, ti cimenti con il test nelle modalità in cui ti verrà presentato il giorno del quiz di Concorso della Polizia Locale, in modo da non trovarti impreparato.

Un’altra funzione interessante è l’auto scroll che passa alla domanda successiva non appena rispondi. In questo modo non devi toccare così spesso lo schermo touch del tuo dispositivo abbreviando la sua durata di vita. Questa funzione, inoltre, ti permette di concentrarti di più, visto che non devi continuamente distrarti per cambiare schermata manualmente. Come vedi. Easy-Quizzz pensa proprio a tutto.

Quali caratteristiche ha la App di Easy-Quizzz?

Non fermarti al portale web, ma usa anche la comoda applicazione, disponibile per iOS e Android. La App ti consente di accedere a tutti gli strumenti e alle risorse. Questa è sempre sincronizzata con il web e aggiorna i risultati dei tuoi test in automatico. Ciò che piace a tutti gli utenti è che può essere utilizzata offline, per esempio mentre sei in treno e stai attraversando una lunga galleria.

Molti utenti, nelle tante recensioni entusiaste lasciare su Easy-Quizzz, hanno davvero apprezzato il fatto di poter sfruttare ogni momento possibile per studiare e fare pratica, indipendentemente dalla presenza di una rete o del wifi, compreso nel tempo d’attesa alle poste o alle casse del supermercato.

Quali altri vantaggi ha?

Con Easy-Quizzz non hai bisogno di acquistare manuali che userai solo una volta nella vita, nè dovrai spendere centinaia di euro in videocorsi, perchè ha già tutto quello che ti serve. Le domande che trovi su Easy-Quizzz sono quelle che, con ogni probabilità, ti troverai il giorno dell’esame. Quindi, se ti prepari con il dovuto anticipo, puoi apprenderle e memorizzarle e superare il quiz di Concorso della Polizia Locale con il punteggio massimo (o quasi, dipende dall’impegno che metti!).

Quanto costa Easy-Quizzz?

Easy-Quizzz è estremamente conveniente e offre pacchetti adatti a ogni tua esigenza. Se hai già una buona base di preparazione e pensi che possa servirti solo un mese di studio, la tariffa minima sarà quella che fa per te. Se desideri partecipare ad altri quiz concorsi pubblici o prendere patenti, patentini, abilitazioni, ecc, potresti attivare l’accesso per un anno.

Per un prezzo di poco superiore, invece, potrai attivare l’accesso a vita. Questa scelta è perfetta se hai tanti progetti per il futuro che prevedono test ed esami o se ami approfondire e mettere alla prova le tue conoscenze su diverse materie. Scegli la soluzione che più si adatta a te!

Divieto di sosta!

No, non puoi nè fermarti, nè parcheggiare i tuoi progetti! Easy-Quizzz è l’onda verde che ti permette di raggiungere prima i tuoi obiettivi. Scarica l’App, allaccia le cinture e comincia a studiare da oggi.

Non dimenticare di controllare il sito della Polizia Locale e quello del Comune in cui vorresti lavorare, per essere sempre aggiornato sui nuovi bandi, sulle date e sulle modalità di esame! E ora… Circolare: è tempo di studiare!