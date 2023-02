L'adozione della valuta digitale corteggia grandi nomi come Starbucks e Mastercard. Cosa significa per Polygon (MATIC), Uniswap (UNI) e TMS Network (TMSN)

Le valute digitali diventano ogni giorno più grandi man mano che sempre più marchi mostrano un interesse acceso per le loro capacità rivoluzionarie. Starbucks e Mastercard stanno implementando il supporto per le criptovalute per i loro utenti, con nomi famosi come i token Bitcoin, Ethereum, Polygon (MATIC), Uniswap (UNI) e TMS Network (TMSN) come i preferiti. TMS Network (TMSN) è una nuova piattaforma di trading cross-asset decentralizzata, scalabile ed efficiente. Il token sta suscitando l'interesse degli investitori poiché aumenta la necessità di un trading senza soluzione di continuità. Continuate a leggere per saperne di più.

Starbucks e Mastercard considerano la valuta digitale - Polygon (MATIC), Uniswap (UNI) e TMS Network (TMSN) come priorità

L'adozione della criptovaluta da parte delle imprese e delle imprese tradizionali non è mai lontana dai titoli dei giornali. Tesla Boss sta prendendo in considerazione Bitcoin per i pagamenti su Twitter, lo stato di New York ha approvato fatture per il pagamento in criptovalute, il Montenegro sta creando CBDC con Ripple, Tesla sta usando le criptovalute per i pagamenti e ora sono Starbucks e Mastercard.

Mastercard è diventata una società pro-Blockchain dopo aver annunciato che avrebbe consentito agli utenti di acquistare, vendere e detenere criptovalute. Il piano consentirà agli utenti Mastercard di guadagnare royalties in valuta digitale con l'app Bakkt. Starbucks sta inoltre collaborando con Bakkt affinché i clienti paghino gli articoli acquistati con Bitcoin e più di 500.000 utenti si sono già registrati per il beta test.

Cosa significa questo per Polygon (MATIC) e Uniswap (UNI)

Polygon (MATIC) è stato uno dei preferiti di Starbucks e Mastercard. Alcuni mesi fa, Starbucks ha lanciato un programma fedeltà basato su NFT con Polygon (MATIC) come passo verso la fornitura di esperienze coinvolgenti ai propri clienti. Mastercard ha collaborato con Polygon (MATIC) all'inizio di quest'anno per lanciare un programma di accelerazione musicale web3.

Nelle ultime settimane, anche Uniswap (UNI) è stata in prima pagina per i suoi sviluppi rivoluzionari. All'inizio di quest'anno, Uniswap (UNI) ha collaborato con Moonpay e Polygon (MATIC) per fornire un'economia decentralizzata alle imprese tradizionali che cercano di entrare a far parte dello spazio blockchain.

Rete TMS (TMSN) Miglioramento del trading di investimenti a tutto tondo

In mezzo alla crescente adozione delle criptovalute da parte delle aziende tradizionali, il trading di attività finanziarie come le criptovalute rimane il gioco solo dei trader professionisti. Gli investitori al dettaglio non possono accedere agli strumenti di trading necessari e agli approfondimenti attuabili e tempestivi. Tuttavia, per la prima volta, TMS Network (TMSN) sta livellando il campo di gioco affinché tutti possano godere di un accesso libero, giusto ed equo a un trading continuo e redditizio.

TMS Network (TMSN) è un hub di trading multiuso all'avanguardia basato su blockchain. La piattaforma consente a tutti quanti nello spazio crittografico di beneficiare dei suoi strumenti, sistemi e funzionalità di trading ingegnosi e di livello mondiale. A differenza dei suoi pari come eToro o Ameritrade, TMS Network (TMSN) è un protocollo user-first che fornisce un accesso decentralizzato alla diversificazione del portafoglio con CFD, azioni, criptovalute e Forex.

Ciò che rende unico TMS Network (TMSN) include ma non è limitato alla fornitura di supporto standard del settore per i trader tramite corsi di trading educativi, commissioni di trading competitive, supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per gli utenti, massiccia scalabilità, trasparenza, efficienza e deposito rapido e elaborazione del prelievo. TMS Network (TMSN) ha guadagnato terreno soprattutto per la fornitura di sistemi di trading automatizzati come app di social e copy trading, metriche on-chain, aggregatori, ecc.

TMS Network (TMSN) è il prossimo più grande gioiello crittografico che sta potenzialmente guidando il trading globale di criptovalute. La prevendita del token TMS Network TMS è appena iniziata e il prezzo è ancora di $ 0,0003. Gli investitori stanno prendendo d'assalto la prevendita con la domanda perché avranno accesso esclusivo per godere dei vantaggi appetitosi della piattaforma. I titolari guadagneranno anche un reddito passivo presiedendo proposte vitali.

Conclusioni

Polygon (MATIC), Uniswap (UNI) e TMS Network (TMSN) hanno qualcosa in comune; guidare l'innovazione nella tecnologia blockchain. Polygon (MATIC) e Uniswap (UNI) sono duetti eccellenti con un valore in aumento grazie alla crescente adozione. Tuttavia, non si può negare che è solo una questione di tempo prima che le innovative funzionalità di trading di TMS Network (TMSN) li estromettano.

Click here per ulteriori informazioni sulla rete TMS.

Scopri di più qui sotto:

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork

Twitter: https://twitter.com/tmsnetworkio