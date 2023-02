Non solo Berlusconi: altri politici europei contro la linea filo-ucraina di Bruxelles

Le recenti critiche di Silvio Berlusconi alla condotta militare del presidente ucraino hanno fatto scalpore. L’ex premier ha detto chiaramente di ritenere Volodymyr Zelensky responsabile della distruzione del suo Paese, a causa della sua ostinazione a non accettare dei negoziati. Nonostante le polemiche sollevate da Berlusconi nel panorama politico nazionale ed europeo, i sondaggi mostrano come il parere degli italiani non si discosti molto da quanto detto dal Cavaliere. Come riporta il sito Strumenti Politici, questi sentimenti di stanchezza verso la guerra e di sfavore verso il governo ucraino sono condivisi da altri Paesi europei e dai rispettivi esponenti politici. In Slovacchia, ad esempio, si andrà a elezioni anticipate a settembre e i partiti di opposizione stanno facendo leva sul disaccordo dei cittadini verso il sostegno militare a Kiev. L’ex premier Robert Fico, in carica tre volte dal 2006 al 2018 e oggi leader del partito Smer-SD, accusa apertamente il primo ministro Eduard Heger di essersi interessato di più ad aiutare militarmente gli ucraini che non a fermare la crisi economica della Slovacchia. Fico inoltre ritiene che Heger non possa più fare nulla per Zelensky, perché ha perso la fiducia del Parlamento, mentre la sua promessa di fornire i MiG-29 dell’aviazione slovacca è fondamentalmente incostituzionale. Anche Peter Pellegrini, altro leader dell’opposizione, dice che se la Slovacchia intende fornire caccia da combattimento o altri armamenti pesanti, non può farlo di sua spontanea iniziativa, ma necessita di un coordinamento con i Paesi membri della NATO. Al ministro Milan Krajniak basterebbe invece che il coordinamento avvenisse almeno con gli altri tre Paesi del cosiddetto gruppo Visegrád, cioè Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria.