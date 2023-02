Polygon (MATIC) supera i Crypto Giants Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) nel recente rally. Gli investitori affollano il nuovo arrivato TMS Network (TMSN)

L'enorme scalabilità delle soluzioni di secondo livello sta vincendo ancora una volta poiché Polygon (MATIC) supera rinomati giganti come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Polygon (MATIC) è quasi la metà al di sotto del massimo storico con l'arrivo di nuovi aggiornamenti e partnership. D'altra parte, TMS Network (TMSN) sta guadagnando un'enorme attenzione da parte dei media con i suoi innovativi strumenti di trading. Il suo token nativo, TMSN, è in prevendita, con gli investitori di Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC) che accorrono in prevendita.

Strong Polygon (MATIC) supera Giants Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) in un nuovo rally

Il solido sviluppo fondamentale continua a spingere il valore di Polygon (MATIC) nelle ultime settimane mentre i rialzisti del mercato stanno per prendere il sopravvento. Mentre il mercato delle criptovalute gode di incertezze, Polygon (MATIC) ha visto un rinnovato interesse e un sentimento rialzista nella sua soluzione di secondo livello. Secondo i dati di mercato, MATIC ha sovraperformato molti giganti delle criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Shiba Inu, Dogecoin e persino Solana.

Nell'ultimo mese, Polygon (MATIC) ha raggiunto diverse pietre miliari dello sviluppo, in particolare il suo attesissimo hard fork per migliorare la scalabilità e affrontare le riorganizzazioni. Ha inoltre siglato dozzine di partnership con le principali aziende globali, tra cui Starbucks, Coca-Cola, BoJ, JP Morgan, Mastercard, Meta, ecc. Di conseguenza, MATIC ha visto un fenomenale aumento del suo valore.

Da quando ha raggiunto il suo minimo trimestrale nel 2022, Polygon (MATIC) è rimbalzato dal livello di supporto di metà settembre di oltre l'80% e da allora ha continuato a salire rispetto ai suoi concorrenti. Analizzando il grafico dei prezzi di Polygon (MATIC) rispetto alle principali criptovalute, la moneta è stata sul lato forte rispetto a Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) per oltre 28 settimane di almeno il 400%.

Finora quest'anno, Polygon (MATIC) ha decisamente superato diversi livelli di resistenza, incluso un massimo di 90 giorni di circa $ 1,25. Attualmente, viene scambiato intorno a $ 1,27, circa un guadagno del 64% per i suoi investitori quest'anno. Sebbene Polygon (MATIC) sia ancora molto al di sotto del suo massimo storico di $ 2,92, il suo massiccio sviluppo quest'anno ha dato il via libera agli investitori intelligenti e ai rialzisti del mercato.

Gli investitori affollano la prevendita di TMS Network (TMSN) mentre i giganti delle criptovalute rallentano la crescita

Come Polygon (MATIC), TMS Network (TMSN) presenta un'ingegnosa combinazione di enorme scalabilità, efficienza e sicurezza, racchiusa nel suo hub di trading best-in-class. In sostanza, TMS Network (TMSN) è un nuovo hub di trading basato su Ethereum (ETH). La piattaforma si concentra sulla fornitura di soluzioni di trading all-in-one a cui chiunque possa accedere e investire in una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui Forex, CFD, azioni e persino criptovalute degne di nota, in particolare il suo token nativo, $TMS.

TMS Network (TMSN) è emerso come un ecosistema di prim'ordine per esperienze di trading innovative e migliorate. Con la piattaforma, gli utenti possono finalmente sfuggire alle inefficienze di altre piattaforme centralizzate e beneficiare di sicurezza di fascia alta, commissioni basse, elaborazione rapida di pagamenti e transazioni e trasparenza. Anche se TMS Network (TMSN) è più recente di Polygon (MATIC), è una piattaforma guidata dall'utente che offre un'enorme scalabilità per soddisfare la domanda futura di un ecosistema in crescita.

Oltre a tutto ciò, TMS Network (TMSN) vanta strumenti di trading avanzati che renderanno il trading più fluido e migliore. Esiste anche un'accademia educativa ben consolidata per i neofiti che hanno difficoltà a prendere decisioni informate, motivo per cui la prevendita dei token TMS Network (TMSN) sta esplodendo. La prevendita lanciata circa poche settimane fa ha visto un aumento vertiginoso della domanda mentre i commercianti ne anticipano il lancio.

Il token TMS Network (TMSN) è ancora sottovalutato a $ 0,0047. I possessori di token TMS godranno di opportunità di guadagno passivo dal sistema di compartecipazione alle entrate della piattaforma, dalle decisioni di governance e dal trading automatizzato. Pertanto, ora è il momento migliore per far parte del prossimo progetto blockchain unicorno.

Conclusioni

Polygon (MATIC) ha dimostrato un enorme potere per essere la migliore rete blockchain. Tuttavia, l'importanza vitale e pratica tanto necessaria della rete TMS Network (TMSN) nel commercio non può essere sottovalutata. Chiunque può investire nella prevendita del token TMS Network (TMSN) a partire da $ 0,0047/token. I primi investitori stanno guadagnando più di 1000 volte, come ipotizzato dagli analisti.

