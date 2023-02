A Torino la Undicesima Edizione del "Premio Letterario I Murazzi" al Parco Valentino presso l'Armida

Il Premio “I Murazzi” quest’anno è pervenuto alla undicesima edizione ed è ormai uno dei più prestigiosi Premi Letterari italiani ed internazionali. C’è stata una partecipazione di accresciuto prestigio e valore culturale.

Il Comitato dei Promotori ha disposto numerosi premi in danaro conferiti ai Premiati e elargiti in contanti, tramite bonifico bancario a premiazione avvenuta, ma solo ai Concorrenti che saranno presenti alla celebrazione del Premio, che si terrà il giorno di venerdì 31 marzo alle ore 15:00 al Circolo Canottieri Armida al Parco Valentino in viale Virgilio 45, Torino.

Presso il Circolo Armida la Onlus di Pessina e Gros-Pietro ha recentemente istituito una biblioteca del Premio Murazzi, dove sono messe a disposizione le opere partecipanti al Premio.

La celebrazione si concluderà con un rinfresco offerto dal Comitato dei Promotori a tutti i partecipanti nella zona a buffet del Circolo Canottieri Armida, oltre ad una cena di Gala lungo il Po per i premiati..

Sandro Gros-Pietro e Eros Pessina hanno partecipato ad una trasmissione Rai dedicata esclusivamente alla Onlus Associazione Elogio della poesia e al Premio I Murazzi, uno dei principali Premi letterari italiani (visibile al link Rai: clicca qui).