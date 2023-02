Alba, a Mussotto tutti in piazza per il grande ritorno del Carnevale [FOTO]

Aperti ieri dalla Santa Messa celebrata presso la parrocchia della Trafigurazione, proseguono a Mussotto i festeggiamenti per il Carnevale, entrati oggi - domenica 19 febbraio - nel vivo con il tradizionale appuntamento della Gran festa di Carnevale in piazza. Dopo gli anni di stop imposti dalla pandemia, con i festeggiamenti del 2020 limitati alla sola domenica e le mancate celebrazioni delle edizioni 2021 e 2022, una folla festante si è radunata nel popoloso rione albese che sorge sulla sinistra Tanaro.

Protagonisti di giornata, oltre ai moltissimi bambini in maschera che hanno preso parte all'iniziativa, ecco Monsù Plaireu, Madama Sarda e la Banda “Mussotti”. Presso il piazzale del centro sportivo “R. Saglietti”, allegria, colori, coriandoli e stelle filanti hanno animato il pomeriggio - organizzato dal circolo Acli “L. Maiolo” del Mussotto e dalla Città di Alba - con il Magic Circus Comic Show, tra balli, giochi, spettacoli e gag comiche, prima della polentata con salsiccia. Il ricavato verrà utilizzato in parte per l’iniziativa solidale in memoria di don Piero Tibaldi.

La festa prosegue ora il 21 febbraio, “Martedì grasso”, sempre presso il piazzale del centro sportivo, con i Ragazzi del Roero che renderanno vivo il pomeriggio dalle ore 14.30 con balli, animazione e merenda, accompagnati dal Bingo Clown Show in cui il Mago Bingo presenterà in anteprima mondiale in suo ultimo spettacolo di magia “Operazione Mago”. Alle ore 16 verrà riproposta la polenta con salsiccia.



In chiusura, mercoledì 25 febbraio, la super tombolata di carnevale in modalità online, ideata nel periodo della pandemia e riproposta in questa formula virtuale, visto il grande successo riscontrato.