Da "Caffè d'arte" nasce "Incontri d'arte". Primo appuntamento dedicato a Monet

Grande novità per l’iniziativa “Caffè d’arte” dell'Associazione Rigenerazione Culturale di Cuneo che, visto il notevole successo di pubblico, cambia spazi e nome.



Questo progetto culturale dell’associazione cuneese sta suscitando molto interesse, con un afflusso di pubblico ampio e variegato, tanto da spingere i promotori a rimodularlo per accogliere il vasto pubblico.



Per questo motivo si è deciso di trovare spazi più grandi che, grazie alla collaborazione con lo Spazio Varco di Cuneo, luogo dedicato all'innovazione culturale e alla produzione audiovisiva, ospiteranno l'evento trasformato in un progetto più ampio e diffuso, integrando gli incontri nel podcast settimanale "Raccolta Indifferenziata".



L’iniziativa si chiamerà “Incontri d’arte”, avrà sempre cadenza mensile, con date collaterali dedicate a eventi del nostro territorio provinciale. Sarà sempre aperta a tutti e gratuito, nello spirito dei valori delle associazioni.



Il prossimo appuntamento sarà dedicato a uno dei padri dell’arte mondiale, Claude Monet, il più affascinante artista degli Impressionisti francesi, maestro di bellezza e delicatezza cromatica. Artefice di alcune opere che hanno conquistato milioni di visitatori nei più importanti musei del mondo.



Si terrà presso lo Spazio Varco, in via Carlo Pascal 5L, mercoledì 22 febbraio, alle 19. Relatore della serata sarà l'artista Domenico Olivero.