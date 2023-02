Saluzzo, una marea di gente e di colori per il "magico" ritorno del Carnevale [FOTO]

"Macumba", il carro dei “Desbela" di Scalenghe con un gruppo di 450 figuranti, un balletto spettacolo e un carro che festeggia il ritorno al Carnevale, al “carnevale magico”, vince la 5° edizione del "Carnevale delle 2 Province" che ha visto insieme alla quinta edizione Saluzzo ( 95° edizione), Rivoli e quest’anno Barge.

Trio – trionfo l’equiparazione.

Una marea di gente a Saluzzo, oggi 19 febbraio, per il pomeriggio clou della sfilata dei carri allegorici e gruppi coreografici. Per usare la quantificazione di Ciaferlin, Aurelio Seimandi “impressionante quanto gente c era” . Migliaia, lungo le transenne per la parata, controllata da forze dell’Ordine, volontari, Protezione civile.

Contagiante la voglia di far festa, tra i colori delle maschere che la tribuna in piazza Vineis ha accolto per una straripante foto di gruppo, al volume della musica ( nell'evento presentato da Giorda con alla consolle Giulia Frencia) al lancio a bomba di coriandoli e palloncini, ai commenti di plauso per l’opera dei carristi.

Carri allegorici su temi di attualità, portatori di messaggi green e di allegria per il ritorno all’evento in presenza, dopo gli anni di pandemia.

A precedere la sfilata i due carri e gruppi degli oratori Odb di Saluzzo ( primo nel 6° Carnevale della Diocesi) e lo Schiaccianoci di Verzuolo, secondo nella classifica e oggi applaudissimo a scena aperta.

Il Carnevale si è concluso, al calar della sera, con numerose coppe.

Racconigi, ha vinto la miglior coreografia, nella tappa del Carnevale di Rivoli, non essendo entrato in concorso nella tappa saluzzese, avendo il loro carro già vinto il Carnevale cittadino del 2020.

I vincitori del premio assoluto di oggi, Scalenghe, hanno inoltre intonato il “We are the Champions” con il carro di Luserna, ex aequo per la miglior meccanizzazione, votati dalla giuria, nella tappa di Rivoli.

Sempre Luserna e Scalenghe si sono poi divisi il trofeo Rosatello.

Per la tappa di Saluzzo, la coppa per la miglior meccanizzazione, premio Vaudagna, è stata assegnata al carro di Nichelino “A che ora è la fine del mondo”. Il trofeo Chiale è invece andato al carro e gruppo di Centallo – Fossano per la miglior attinenza del costume al tema del carro: tema che ha fatto riferimento alla dipendenza del gioco.

Maschere a centinaia in tribuna e per le vie di Saluzzo, capitanate dalle maschere dei Carnevali delle tre città in sodalizio: per Saluzzo: la Castellana Liliana Chiapello, raggiante ed elegante ( Abito Bruna Couture dono dell' Ascom Saluzzo e zona, trucco e parrucco "Kalon" Bra), accompagnata dal Ciaferlin, Aurelio Seimandi, dalle Damigelle Viola Blaganò e Giulia Ciccone e dai Ciaferlinot Massimo Barroero e Matteo Borghino. Da Rivoli il Conte Verde e la Consorte, da Barge Gian e Gina, da Piasco I Magnin, da Saluzzo le maschere dei borghi e tante dai paesi limitrofi.

A votare sono state le 2 giurie: la giuria del Carnevale di Rivoli, dopo la mancata sfilata di domenica scorsa e quella di Saluzzo.

Otto i carri in concorso, realizzati in questi mesi dai carristi di altrettante città. A loro è andato l’apprezzamento di tutti, per la fatica e l’entusiasmo delle proposte scenografiche, ad alta meccanizzazione. Hanno sfilato: Carmagnola con l’allestimento “Venghino Signori Venghino” ; Centallo: “Rincorri la Fortuna”; Luserna.” I guardiani del mare”; Nichelino “A che ora è la fine del mondo”; Piobesi “We are back: E’ tempo di carneval”; Racconigi “Racconto d’autunno”; Roletto, “O natura, Grande madre”, Scalenghe: “Macumba”.

La “baldoria” proseguirà lunedì 20 febbraio: presso il Pala CRS di Saluzzo, dalle 15, è in programma il ballo dei bambini mentre alle 20 avrà luogo la polentata e il Gran Ballo serale con l’orchestra Aurelio Seimandi. Infine, il giorno di martedì “grasso”, 21 febbraio, in piazza Cavour a Saluzzo ci sarà il luna park per i più piccini. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti scrivere a info@fondazionebertoni.it