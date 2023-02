Partirà da Casa Galimberti la tappa cuneese di Stefano Bonaccini

Martedì 21 febbraio Stefano Bonaccini sarà a Cuneo e inizierà la mattinata con la visita a Casa Galimberti per un omaggio a Duccio, eroe nazionale, a poche settimane dall’ottantesimo anniversario del celebre discorso del 26 luglio ‘43.

Alle 11 sarà al mercato agroalimentare di piazza Seminario per dialogare coi produttori sull’emergenza idrica, dovuta alla siccità che da mesi ormai affligge il nostro territorio.

"Il Piemonte - si legge nella nota del comitato Bonaccini cuneese - è in questo momento la regione d’Europa con i più gravi problemi di siccità, e la provincia di Cuneo la più arida al suo interno. Un problema che il governatore emiliano conosce bene ed ha già dovuto affrontare nella sua regione. Proprio il grande malato, quel fiume Po che nasce qui e sfocia nel mar Adriatico, rappresenta il collegamento ideale tra Piemonte ed Emilia Romagna, due regioni a forte vocazione agroalimentare e zootecnica che stanno combattendo una dura battaglia contro gli effetti del cambiamento climatico."

“Il problema della siccità lungo l'asta del Po - sostiene Stefano Bonaccini - unisce Piemonte e Emilia Romagna ed è la prova dell'impatto economico del cambiamento climatico. La nostra agricoltura soffre. Il PD che ho in mente punta sulla mitigazione del cambiamento climatico ma anche sull'adattamento al cambiamento già avvenuto, e a quello che inevitabilmente ancora avverrà”.

"È stato appena pubblicato - prosegue la nota del comitato - sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio il Decreto che dichiara l’eccezionalità degli eventi calamitosi legati alla siccità 2022 per il Piemonte e, anche se sono ormai passati parecchi mesi dallo scorso maggio - che verrà ricordato per l’assenza totale di piogge e che ha dato il via al periodo più siccitoso degli ultimi 30 anni - la situazione in questo scorcio di 2023 non è affatto migliorata. "

Ad accompagnare il governatore emiliano ci sarà Daniele Valle, coordinatore regionale della mozione, secondo cui “al Piemonte serve un piano strategico di investimenti, invasi, cambiamento delle varietà e sviluppo delle tecniche di irrigazione. Il Piemonte di Cirio non ha realizzato nulla ma si è limitato agli annunci. Di questo passo i danni potrebbero essere irreparabili. Bonaccini può portare quell'approccio concreto di cui il PD e l'Italia hanno bisogno”.

Dalle 12 incontro aperto alle cittadine ed ai cittadini della Granda presso il Baladin di piazza Foro Boario. Qui i sostenitori della mozione sono stati chiamati a raccolta dalla coordinatrice provinciale, l’assessore cuneese Sara Tomatis, per sostenere il disegno riformista di Stefano Bonaccini e dialogare con lui sul futuro del Partito Democratico e del Paese.

"L’Italia - conclude la comunicazione - ha bisogno di un Partito Democratico saldo e solido che affronti tutti i giorni i bisogni della gente e Stefano Bonaccini è la persona più adatta per costruire e unire un nuovo centro sinistra in grado di battere una destra sempre più estrema."