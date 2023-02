Domani a Saluzzo è ancora Carnevale: veglione con polenta e serata danzante

Nell'ambito del 95° Carnevale Città di Saluzzo organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni, domani, lunedì 20 febbraio presso il Pala CRS di Saluzzo, dalle 15, è in programma il ballo dei bambini.



Alle 20, sempre al Pala CRS, in collaborazione con il comitato del Forno del Municipio di Castellar e con le Frazioni di Saluzzo, avrà luogo invece la polentata (prenotazioni allo 0175/43527) e il Gran Ballo serale con l’orchestra Aurelio Seimandi in collaborazione con la Famija Saluseisa.



Infine, il giorno di martedì “grasso”, 21 febbraio, in piazza Cavour a Saluzzo ci sarà il luna park per i più piccini. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti scrivere a info@fondazionebertoni.it.