Letture per i bambini alla biblioteca di Moretta

Pomeriggio di letture speciali per bambini dai 3 ai 10 anni presso la biblioteca "B.Millone" di Moretta.



Letture svolte grazie al progetto realizzato con il contributo del Ministero della Cultura.



La signora Anna, in funzione di lettrice, ha coinvolto i bambini con i suoni, con i gesti e con i simboli della CAA cioè la Comunicazione Aumentativa e Alternativa atti a unire le conoscenze e le strategie per semplificare ed incrementare la comunicazione nei bambini, ed in particolar modo coloro che hanno difficoltà, usando i più semplici e comuni canali comunicativi.



Le letture hanno incuriosito i piccoli ascoltatori che hanno imparato anche a "leggere" le varie storie con le sole immagini. "Pomeriggio ricco di curiosità e piacevole, inclusivo e speciale, molto arricchente" riferisce la consigliere Manuela Millone.



Le letture sono terminate con una bella merenda condivisa... osservando ancora una volta i bei disegni dei libri letti.