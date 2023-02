Piasco: donato un defibrillatore in ricordo di Paolo Salvatico

Sabato 18 febbraio, a Piasco davanti al comune, la famiglia di Paolo Salvatico ha deciso di donare alla popolazione piaschese un defibrillatore in suo ricordo, per ringraziare l'intero paese per la vicinanza dimostrata nei loro confronti.



Erano presenti i magnin di Piasco, il sindaco, il sacerdote Marco Casalis e molto amici di Paolo e della famiglia.



Un ringraziamento all'elettricista Beppe Mattio per il montaggio della teca.