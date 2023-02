Rifreddo: maschere in visita agli uffici comunali e alle scuole per la felicità dei bambini

Le maschere di Rifreddo, con il seguito di paggetti e damigelle, e accompagnate dai gruppi dei paesi di Revello, Envie e Valle Bronda, Barge, Borghi di Saluzzo e Zucchea, non hanno rinunciato alla consueta visita agli uffici comunali e alle scuole cittadine del famoso Giovedì “grasso” di carnevale. Una visita che come sempre ha portato gioia, allegria, musica ed anche tanti dolcetti per bambini e personale scolastico.