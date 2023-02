La sezione “OFTAL Bra-Lombriasco” dona 10mila euro per il terremoto in Turchia e Siria

Anche la sezione “OFTAL Bra-Lombriasco” ha risposto all’appello umanitario per offrire un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal fortissimo terremoto che ha devastato i territori di Turchia e Siria.





Il sodalizio, che fa capo all’Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes, ha donato 10mila euro che, tramite la Caritas Diocesana, serviranno a fornire aiuti di prima necessità per l’alimentazione, le cure mediche, la casa, il riscaldamento e l’accoglienza dei sopravvissuti in altri luoghi.

Nonostante il sisma abbia fatto più vittime in Turchia, l’impatto delle scosse è probabilmente ancora più grave in Siria, un Paese provato da 12 anni di guerra, non ancora conclusa e da un embargo Occidentale che ha impedito a Damasco di rimettere in sesto la propria economia e di ripartire, ma che fortunatamente in questo momento è stato sospeso.