Calcio Serie D: il Fossano lotta ma si arrende al Sestri, la capolista si impone per 3-1

Niente da fare per il Fossano al cospetto della capolista Sestri Levante. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato 1-1, gli ospiti calano il tris nel secondo tempo. Grande protagonista Marquez, autore di una tripletta. Per lui anche un penalty sbagliato (para Chiavassa). Blues in dieci uomini dal 45' per l'espulsione di Marin.

LA CRONACA

Il Fossano parte bene e, non senza sorpresa, si porta in vantaggio al 12'. Cannistrà serve Malltezi che, da posizione defilata va al tiro. Anacoura respinge, Galvagno appostato sulla linea non ha difficoltà ad insaccare di testa, 1-0. Immediata la reazione della capolista che pareggia pochi minuti dopo. Furno vince un contrasto con Delmastro e mette in mezzo, Marquez trafigge Chiavassa, 1-1. Al 35' ci prova ancora Marquez, approfittando di un'indecisione di Marin. Il suo destro è potente ma leggermente impreciso e si perde sul fondo. La partita si infiamma al tramonto del primo tempo. Percussione centrale di Troiano, messo giù, fallosamente secondo l'arbitro, da Marin che (già ammonito) viene espulso. Dal dischetto Marquez si fa ipnotizzare da Chiavassa, abile a bloccare a terra tuffandosi sulla sua sinistra. Squadre a riposo sull'1-1 ma con i blues in inferiorità numerica.

Gli ospiti confezionano, ad inizio ripresa, il gol del vantaggio. Troiano da destra suggerisce per Marquez che riscatta l'errore dagli undici metri e batte Chiavassa: 1-2 al 52'. Ancora Marquez in gol, al minuto 60. Cross di Podda, implacabile il numero 9: tripletta e partita in ghiaccio. Proprio Marquez viene richiamato al 66' da mister Barillari, al suo posto Conti. Poco prima Viassi aveva sostituito Fogliarino con Barbagiovanni. Il Sestri gioca in scioltezza fino alla fine, pur senza affondare il colpo. Non male, nel complesso la partita dei fossanesi, ma costretti ad incassare la sconfitta numero 20 in campionato.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Chiavassa, Cannistrà, Scotto, Marin, Delmastro (78' Quaranta); Simonetta, Premoli (73' Medda); Malltezi (88' Viglietta) Galvagno, Fogliarino (61' Barbagiovanni); Alfiero. A disp: Ricatto, Rodi, Crosetti, Costantino. All Viassi

Sestri Levante (4-2-3-1): Anacoura, Podda (88' Nenci), Pane, Oliana, Furno; Troiano (73' Occhipinti), Raggio Garibaldi (78' Rovido); Cirrincione, Parlanti, Cominetti (83' Rosset); Marquez (66' Conti). A disp: Pucci, Casagrande, Currò, Forte. All: Barillari

Gol: 12' Galvagno, 21' Marquez, 52' Marquez, 60' Marquez

Ammoniti: Marin, Occhipinti

Espulso: Marin per doppia ammonizione al 45'

Arbitro: Clemente Cortese di Bologna, assistenti Doriana Isidora Lo Calio di Seregno e Riccardo Marra di Milano