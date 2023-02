Continua la buona stagione dell’ Alba Shuttle Badminton

Risultati positivi e incoraggianti per la compagine albese di badminton nei due ultimi week-end di tornei, disputati a Novi Ligure e nella palestra 'Montessori' di Alba.

Nel Challenge alessandrino, oro nel singolo per Sofia Protto e argento per Ilaria Fornaciari, ormai ai massimi livelli della loro categoria, tanto da vincere anche in doppio 21-18 21-17, opposte alle quotate milanesi Yi Yuan /Douae.

Bel secondo posto per Giulia Marengo nel singolo di categoria B e due secondi posti nei doppi maschili, con Giuseppe Monchiero e Jakub Boero nella categoria A e Leonardo Fava e Parusso Edoardo nella categoria B.

Nel doppio femminile di categoria C bell’esordio per la coppia Arianna Vignola e Petra Feciale, che sono arrivate in finale, sconfiggendo 21-14 21-17 la coppia Benzi / Grasso, perdendo poi contro Landi/Tocchetti.

Buon torneo anche per Pietro Capetta, terzo nel doppio misto categoria B in coppia con Yi Yuan Chen. Esordio molto incoraggiante per Sergio Ingletto, terzo nel doppio misto categoria D in coppia con Arianna Vignola.

Poca fortuna invece per Giulio Cagnasso nel singolo categoria C, sconfitto 21-18 21-19 ad opera dell’esperto Bettoni, dopo una partita giocata punto a punto.

Si è giocato ad Alba domenica 19 alla “Montessori” il 1° Torneo Alba Solar di Mini-badminton, con la formula del girone unico all’italiana.

Presente anche una rappresentanza del club di Acqui Terme.

I giocatori albesi, appartenenti alle varie categorie 'under', si sono divertiti e hanno espresso una notevole qualità di gioco.

Nella categoria under 12 in evidenza Gloria Viberti, nella maschile under 11 ottime prove per Francesco Grimaldi, in quella femminile molto brave Lucia Arione, Sveva Ferrero e Matilde Frongia.

Tra i giovanissimi under 10 hanno ben figurato Pietro Ronco, Leonardo Roopak e Thomas Maghinici.

Era presente alla manifestazione il prof. Fabio Morino, allenatore nazionale della Federazione Badminton, molto attento alla formazione sportiva dei giovanissimi.